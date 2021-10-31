Умер Геннадий Бойко, Народный артист России, первый исполнитель песни «Радовать»

С 2018 года знаменитый певец не давал концертов и почти не выходил из дома. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге умер Геннадий Бойко – Народный артист России, солист Ленинградского Государственного мюзик-холла, первый исполнитель шлягера «Радовать». Об уходе Геннадий Григорьевича сообщает городской комитет по культуре.

- Вся жизнь Геннадия Бойко была посвящена искусству, - говорится в письме с соболезнованиями, опубликованном на официальном сайте ведомства. - Его по праву называли натурой, щедро одаренной от природы, тонко чувствующим художником, настоящим творцом. Для культурного сообщества Петербурга Геннадий Григорьевич навсегда останется человеком яркого таланта и высочайшего профессионального мастерства.

На момент смерти Геннадию Бойко было 86 лет. Причины его ухода на данный момент не уточняются, однако известно, что в последние годы жизни народный артист страдал от стеноза – хронического заболевания, из-за которого сужается просвет артерий. С 2018 года он не давал концертов и практически не выходил из дома.

Редакция «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге присоединяется к словам комитета по культуре и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзья и коллегам Геннадия Бойко.