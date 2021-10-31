Фантастическое северное сияние засняли после мощной магнитной бури в Ленинградской области

Невероятное северное сияние засняли в Ленинградской области. Фото: vk.com/paramnesi_a

Ночь с 30 на 31 октября неожиданно преподнесла сюрприз в виде фантастически красивого северного сияния, раскинувшегося над Ладожским озером. «КП-Петербург» делится небольшой подборкой самых впечатляющих кадров – ведь смотреть на красоту никогда не поздно, верно?

Ажиотаж среди охотников за сиянием вызвала мощная магнитная буря, пик которой пришелся на 30 октября. Фото: vk.com/paramnesi_a

В Ленинградскую область минувшей ночью выехало сразу несколько команд «охотников за сиянием». Причиной такого ажиотажа стала одна из сильнейших в этом году магнитных бурь, пик которой, по расчетам ученых, должен был прийтись как раз на 30 октября. Ведь известно, что во время магнитных бурь северное сияние проявляется особенно ярко – а если буря особенно мощная, его, зачастую, можно наблюдать, даже не покидая Петербург.

- Снимали после часа ночи, на Ладожском озере, неподалеку от Осиновецкого маяка, - поделился с «Комсомолкой» постоянный читатель Артем.

Охота за сиянием - дело непростое, но все усилия окупаются сторицей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правда, по словам профессиональных охотников за северным сиянием, фото все-таки немного приукрашивают действительность.

- Для человеческого глаза все в этот раз выглядело не так красочно, - рассказала петербурженка Юлия Петрова.

Лучше всего за северным сиянием было наблюдать с берега Ладожского озера. Фото: vk.com/natalykosareva

Отметим, что охота за северным сиянием – хобби в Петербурге и Ленобласти очень распространенное. Причем влиться в ряды охотников может каждый желающий, и для этого вовсе не нужно каждый раз совершать долгие путешествия за сотни километров – зачастую, достаточно просто отъехать подальше от города, чтобы электрическое сияние домов и улиц не забивало собой «огни Авроры».