Семью с детьми спасли из горевшей квартиры во 2-м Рабфаковском переулке

Квартира горела на верхнем этаже пятиэтажки. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар тушили в ночь на понедельник в Невском районе Петербурга. Почти сразу после полуночи вспыхнула квартира на верхнем этаже 5-этажного дома во 2-м Рабфаковском переулке. Эвакуировать пришлось и жильцов квартиры и их соседей.

- 1 ноября в 00:39 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, 2-й Рабфаковский переулок, дом 13. В однокомнатной квартире обгорела обстановка на площади 13 квадратных метров. В 02:46 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

Из квартиры, по словам соседей, пожарные эвакуировали жильцов - семью с детьми: «Муж, жена и четверо детей. Квартира однокомнатная». На улице стояло несколько машин скорой помощи и реанимация. По счастью, по предварительным данным, никто не погиб.

Местные жители в соцсетях написали, что причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.

- Я - сосед. Все живы здоровы Электропроводка горела, удлинитель. Когда увидел - всем сказал валить оттуда. Сам в трусах выбежал, - написал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» один из жителей дома.

К тушению пожара привлекалось три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. Причины происшествия установят дознаватели.