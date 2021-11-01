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Происшествия1 ноября 2021 11:15

Две машины провалились в яму из-за прорыва трубы на севере Петербурга

На месте ЧП образовалась большая воронка
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дыра в асфальте образовала из-за порыва трубы на Фермском шоссе в Петербурге

Дыра в асфальте образовала из-за порыва трубы на Фермском шоссе в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на севере города произошел прорыв трубы, в результате чего обвалился асфальт, образовалась дыра, в которую провалились машины. ЧП произошло рано утром в понедельник, 1 ноября 2021 года во дворе дома 36 по Фермскому шоссе.

- Произошел прорыв тепломагистрали, что привело к провалу асфальта. В нее то и угодили два автомобиля. В яму с кипятком провалились сразу две иномарки — Honda Civic и Volkswagen Tiguan, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Дыра с воронкой в асфальте оказалась около 2,5 метров. Местные жители вызвали на место аварийную бригаду.

- В 6:55 1 ноября специалисты локализовали дефект. Трубопровод 1992 года строительства был передан в изношенном состоянии на баланс предприятия в 2021 году. Ранее сеть находилась на балансе СПБ ГКУЗ "Городская психиатрическая больница №3 имени И.И. Скворцова-Степанова", - объяснили в ГУП ТЭК.

Со слов пресс-службы компании, на место были вызваны представители страховой компании для оценки потенциального ущерба. Работы по освобождению места в целях проведения ремонта закончены, машина покинула зону дефекта самостоятельно.

Саму дыру в асфальте, а также прорыв трубы по нормативам будут латать восемь часов, однако работы могут быть завершены и раньше. На подаче отопления или воды в соседние дома это никак не отразится.

ЧППроисшествия: ЧП