«Она упала в люк, выбилась из сил и уже погибала»: полицейские кинологи спасли тонущую собаку в Янино

В Янино из колодца спасли хаски. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Счастливая случайность и чуткий слух спасли жизнь собаке породы Хаски. Красавица провалилась в заполненной водой люк и едва не утонула. Но рядом оказались две сотрудницы кинологической службы полиции и в последний момент достали погибавшего пса из западни.

- 30 октября около 7:00 утра лейтенант полиции Вера Бурова и капитан Елена Кононенко услышали собачий вой со стороны пустыря, расположенного напротив от центра кинологической службы в поселке Янино. Сотрудницы решили проверить откуда доносятся звуки и обнаружили в люке с водой собаку породы хаски. Животное было измучено. Пытаясь выбраться из колодца, собака сильно повредила передние лапы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам спасительниц, собака еле держалась на воде, выбилась из сил и уже погибала, когда к ней пришла помощь. Девушки вытянули части из люка, нашли кусок ткани и на нем отнесли хаски в кинологический центр полиции. Там животное осмотрели, отмыли накормили, а поврежденные лапы обработали и забинтовали.

Сейчас полиция ищет хозяев собаки, а до этого времени красавица будет жить в Центре кинологической службы. Здесь ее постоянно навещают две спасительницы.

Сам злополучный люк прикрыли яркой крышкой из пластика, чтобы в него не провалился еще кто-нибудь.