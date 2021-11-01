Умер Юрий Клепиков, выдающийся сценарист фильмов Германа, Михалкова-Кончаловского и Асановой / Фото: Союз кинематографистов

В Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет умер Юрий Клепиков, Заслуженный деятель искусств РСФСР, драматург и сценарист фильмов Германа, Михалкова-Кончаловского и Асановой. Об этом сообщил кинематографический журнал "Сеанс".

- ‍В возрасте 86 лет ушел из жизни Юрий Клепиков. Блестящий драматург, автор сценариев к шедеврам Динары Асановой, Ларисы Шепитько, Виталия Мельникова. Один из столпов Ленинградской школы, - сообщает издание.

Причина смерти драматурга не раскрывается, отмечается только, что он скончался после болезни. Также не сообщается время и место прощания.

Юрий Клепиков родился в Челябинске, после переехал в Москву, где окончил факультет журналистики в университете имени Ломоносова, а в 1964 году сценарное отделение в мастерской Евгения Габриловича. Спустя два года окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при "Ленфильме".

По сценариям Клепикова снимали ведущие режиссеры страны: "Седьмой спутник" Алексея Германа, "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Андрея Кончаловского, "Не болит голова у дятла" и "Пацаны" Динары Асановой. Также Клепиков играл роль режиссера в фильме Глеба Панфилова.

Юрий Николаевич является лауреатом премии "Ника", лауреатом Государственной премии СССР и премии РСФСР имени братьев Васильевых.