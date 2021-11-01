Смольный показал, как будут украшать Петербург к Новому году

Смольный рассказал, как будут украшать Петербург к Новому 2022 году / Фото: Культура Петербурга

В Санкт-Петербурге разработан единый брендбук для оформления города к Новому году. Гайд опубликован на портале "Культура Петербурга" 1 ноября 2021 года. В нем указана общая концепция для украшений, освещения, чтобы Северная столица была оформлена красиво и в едином стиле.

- Важно, чтобы новогодние украшения гармонично вписывались в облик города. В 2022 году мы празднуем 350-летие Петра I - великого императора, подарившего нам этот праздник. Именно поэтому в концепции сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости, - говорится в инструкции.

Освещения и гирлянды во всем городе должны быть в одном стиле / Фото: Культура Петербурга

Традиционно, центром оформления станет Невский проспект, который будет украшен к европейском стиле с элементами имперской тематики времен Петра Великого. Красный цвет в убранстве будет присутствовать в традиционных веточка омелы и плодах остролиста, а также золотых крыльях ангела с праздничной лентой.

Разрешено использовать гирлянды теплого и холодного белого свечения. А вот яркие, флуоресцентные лампы использовать запрещено. Также входы можно будет декорировать гирляндами и лампами, хвойными деревьями и украшениями.

Также разработан специальный логотип / Фото: Культура Петербурга

Также специально для встречи 2022 года в Петербурге разработан логотип, а также вид персонажей - Деда Мороза, Петра Великого и Щелкунчика, которые будут использоваться для оформления плакатов и стендов.