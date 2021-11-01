Нужна ли вам реабилитация после ковида

Руководитель сети клиник «Медпомощь-24» Евгений Федоров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) завершился марафон «Ура, «ковикулы»!». В студии побывали чиновник, заместитель главы Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана, и депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Они рассказали, долго ли продлятся ограничения и чего петербуржцам ждать на Новый год. Но центральной темой стало, конечно же, здоровье. Руководитель сети клиник «Медпомощь-24» Евгений Федоров с радиоведущей «КП» Алесей Крупаниной обсудили, коснутся ли ограничения медицинских учреждений, а также выяснили, кому обязательно стоит обратиться к доктору даже после болезни.

СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ!

Частично закроют только стоматологии: к дантисту получится обратиться, только если у вас неотложная проблема. При этом медцентры, по словам Евгения, работают в нормальном режиме - оказывают как плановую, так и экстренную помощь. Для посещения больниц QR-коды пока не нужны, но в учреждениях «Медпомощь-24» соблюдаются все меры предосторожности. Например, перед приемом пациент должен пройти опрос по телефону: нет ли у него симптомов заболевания. Если у оператора возникает подозрение, что у человека ковид, клиенту деликатно отказывают в приеме. Также специалисты сети клиник помогают и дистанционно. Например, терапевты курируют своих пациентов по телефону - консультируют и дают советы.

Поговорили и о постковидных осложнениях. Многие переболевшие жалуются на слабость, потерю памяти или боли в сердце. Евгений утверждает, что вирус действительно способен влиять и на сердечно-сосудистую систему, и на эндокринную систему, и на весь организм в целом. Если у человека были какие-либо предпосылки к возникновению того или иного заболевания, ковид может их развить. Именно поэтому каждый переболевший нуждается в реабилитации. Помните: после выздоровления необходимо посетить врача - он определит, какая степень реабилитации требуется.

При этом способов восстановления огромное количество - от лечебной физкультуры и санаторного лечения до похода в оперу и чтения вслух. Кроме того, коронавирус может затрагивать и нервную систему - вызывать угнетенные состояния психики.

НА ПОЗИТИВЕ

Врачи даже выделили массовый социогенный синдром, когда из-за обилия негативных новостей о вирусе у здорового человека начинает развиваться депрессия. Именно поэтому нужно поддерживать родственников и друзей не только физически, но и морально, а также соблюдать информационную гигиену.

- Прежде всего я бы рекомендовал поменьше читать социальных сетей, - посоветовал Евгений Федоров, - потому что если мы получаем слишком много информации о ковиде - а мы ее так или иначе получаем, - мы начинаем искать симптомы у себя. И часто находим их, даже если совершенно здоровы. Поэтому постарайтесь дистанцироваться от негатива и будьте здоровы!

Помимо здоровья, на радиомарафоне «Ура, «ковикулы»!» обсудили и культурную сферу, ведь, несмотря на ограничения, закрывать театры и музеи в Петербурге никто не планирует. Запись трансляции эфира доступна в нашей группе ВКонтакте.