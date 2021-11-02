Водолаз с фонариком плавал ночью в Мойке в центре Петербурга

Охотника на русалок заметили в центре Петербурга. Фото: vk.com/spb_today / Петр Евдокимов

Необычное свечение в темной воде реки Мойки привлекло внимание случайных прохожих, поздним вечером гулявших по центру Петербурга. Когда любопытные горожане подошли ближе к воде, то увидели, что в реке плавает водолаз, который что-то ищет на дне, светя себе фонариком.

- Водолаз в Мойке у 2-го Садового моста. Сказал ищет русалку, - написали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» удивленные очевидцы.

Пользователи соцсетей предположили, что кто-то что-то утопил в реке и срочно вызвал водолаза на помощь, пусть и десять часов вечера. А более суровые петербуржцы сразу вспомнили про криминал: «а может он труп ищет?».

Увы, такие предположения имеют под собой основания, именно в Мойке пытался утопить останки юной возлюбленной после ее убийства и расчленения доцент СПбГУ Олег Соколов.

Впрочем, скорее всего причина проще и водолаз занимается поиском ценностей, которые могли попасть в Мойку за время летнего туристического сезона. Некоторые ловят монетки магнитом, иногда, правда, попадаются и гранаты. А другие погружаются за «уловом» в реки в водолазном костюме. В другое время это может быть небезопасных из-за катеров на реках и каналах города, но на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября туристическая навигация в городе запрещена.

Нашел ли свою русалку этот водолаз, так и осталось неизвестным.

Смотреть видеосюжет Аквалангист плавал в Мойке в центре Петербурга ночью и с фонариком

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