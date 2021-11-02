Привет с того света: Петербуржцев шокировала похоронная реклама в почтовых ящиках

Неприятный сюрприз ждал жителей Петербурга в почтовых ящиках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Что это за ерунда? Это привет «с того света»? Это законно?» - жители Петербурга возмущены листовками, которые находят у себя в почтовых ящиках. То ли зловещие послания, то ли неудачная реклама от местных ритуальщиков.

Сначала подкидывали черные флаеры, где белыми буквами написано «Не вакцинировался – ждем тебя» и ниже подпись «Твои ритуальные службы». Спустя несколько дней в разных частях города раскидали новые, в них содержится «рекомендованный порядок действий», которые следует предпринять в случае смерти родственника дома или в больнице.

- Нам бросили в ящик четыре таких листовки. Что к чему? Немного жутковато, - удивляется Мария, жительница дома на улице Бабушкина 43.

Фото: vk.com/piterloveforever

Кстати, листовки с «заботой» о гражданах отправляет Городская похоронная служба. При этом, контора частная, которая хорошо маскируется под муниципальную организацию. В фирме звонку «Комсомолке» не обрадовались.

- Это просто рекламные листовки с рекомендациями. В них мы даем советы жителям Петербурга, как не попасть в нехорошую ситуацию. Никто вас не заставляет это читать. Если вам неприятно, можете выбросить листовку из вашего почтового ящика, - заявили на том конце провода, отказавшись давать контакты руководства.

Свое недовольство жители, кто их получил, пока выражают в соцсетях. Но грозятся пойти в полицию или Роспотребнадзор. Президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Николаевич Кодыш, считает, что такой способ рекламировать свои услуги выбрали нечестные на руку организации ради привлечения к себе внимания. И самый лучший способ с ними бороться – не реагировать.

- Листовки о прививках явно не ритуальные организации раскидывают. Некоторые хоть и работают нечестно, но не этот случай. Кто-то специально пугает народ ради провокации. А вот «лжепамятки» точно дело рук вышеупомянутых служб. У нас сейчас идет работа, чтобы урегулировать работу похоронных служб, но пока они делают что хотят, - говорит он.

В УФАС говорят, что никаких нарушений тоже не видят в такой «жуткой» рекламе. А в Союза похоронных организаций и крематориев России обещали помочь, если вас докучают такой жуткой рекламой. Писать можно на почту icc.spb@mail.ru или звонить по телефону: +7 (921) 962 48 99.