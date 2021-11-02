«Ее ждет еще одна уголовка»: Мусульманин-«гееборец» рассказал, почему заявил на оголившуюся у Исаакия модель

Первое судебное заседание по этому делу уже прошло ФОТО: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Уже несколько дней поводом для активного обсуждения остаются ягодицы блогера Ирины Волковой, которые она оголила на фоне Исаакиевского собора в Петербурге. Скандальное фото девушка удалила быстро, но Интернет помнит все, поэтому сейчас модель проходит обвиняемой по уголовному делу за оскорбление чувств верующих. Оказалось, что заявителем в этой громкой истории стал известный петербургский борец с ЛГБТ Тимур Булатов. Активист рассказал "КП", почему решил пожаловаться на модель.

- У меня в Интернете много волонтеров, которые вдруг стали присылать мне страницу Ирины Сергеевны, - рассказал «КП-Петербург» Булатов. - Я сам мусульманин, но даже меня задело, что она проявила такое неуважение к православному храму и всем верующим. Она оголила места, которые нужно вообще скрывать от посторонних глаз. С этой мыслью я и пошел в полицию.

Именно это фото стало «яблоком раздора» и основанием для уголовного дела. Фото: СОЦСЕТИ

Претензии у Тимура есть не только к Волковой, но и к другим, более известным, блогерам. Только этот случай показался ему уж совсем вопиющим.

- Вот если бы Ирина сидела у себя в номере недалеко от Исаакия и фотографировалась там, как это сделала Ольга Бузова, то это было бы уже не так отвратно, - отмечает Булатов. - Тогда свидетелем был бы только фотограф. Ирина же вышла днем и задрала юбку. Мне после такого даже трудно назвать ее женщиной.

По словам Тимура, из-за этого скандала его семье посыпались угрозы, но он обещает разобраться с новоиспеченными хейтерами.

- Они заступаются за человека, который уже сам признал свою вину, - возмущается Тимур. - При этом ее защитники пишут мне, угрожают моей маме, жене, детям. По двум самым ярым угрозам я уже написал заявление и уверен, что смогу наказать этих людей.

По словам Тимура, поклонники Ирины уже начали сыпать в него угрозами ФОТО: соцсети

Первое судебное заседание по делу Ирины Волковой уже состоялось, на нем девушка и правда заявила, что вину свою осознает и просто «заигралась в инста-блогера». Ее отпустили домой, но Булатов уверяет, что это будет не последнее уголовное дело в биографии Ирины.

- Сейчас я хочу, чтобы ее наказанием стал штраф в размере 300 тысяч рублей, на эти деньги город сможет купить что-то полезное, - говорит Тимур. - Не думаю, что ее стоит отправлять в колонию, она, конечно, дурочка, но все же мать, ей сына еще воспитывать. Но не нужно забывать, что у Ирины есть еще и платный телеграмм-канал, где она распространяет порнографию. Вот за это ее точно стоит привлечь.

Напомним, что Тимур Булатов уже не первый раз оказывается зачинщиком скандалов. В 2016 году он активно выступал за запрет соцсети «Facebook» (считал, что она нарушает российское законодательство), а в апреле этого года пожаловался в «Роспотребнадзор» на площадку, где должен был пройти международный фестиваль документального кино «Артдокфест», из-за чего организаторам пришлось его перенести.