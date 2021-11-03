Прощай, Лига чемпионов: «Зенит» проиграл в гостях «Ювентусу» и потерял шансы на плей-офф

"Зенит" проиграл "Ювентусу" со счетом 2:4 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» проиграл в гостях туринскому «Ювентусу» со счетом 2:4 в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 21/22. Таким образом, сине-бело-голубые попрощались с надеждами на плей-офф престижного еврокубка.

До начала игры Сергей Семак прямо сказал, что поражение от «Юве» в гостях убьет даже гипотетические шансы на выход петербуржцев из группы. Да, вылет в Лигу Европы будет для «Зенита» неплохим результатом, однако все футболисты – максималисты. В запасе сине-бело-голубых на матч остались Малком и Дзюба. Первый – пока не набрал кондиции после травмы, второй – опять уступил конкуренцию Азмуну. Напомним, в игре с «Динамо» Артем стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, но вместе с тем огрызнулся на Семака, прокричав, что именно он должен выходить в старте.

Первый тайм хозяева начали резво. «Ювентус» атаковал без остановки, временами прижимал «Зенит», и это дало свои плоды. На 10-й минуте Дибала пробил в штангу, а спустя 60 секунд юркий аргентинец был точен на добивании мяча после подачи с углового – 1:0. Далее «Юве» слегка опустил вожжи и дал выдохнуть гостям. На 27-й минуте «Зениту» удалась неплохая атака, в конце которой Вячеслав Караваев выполнил навес в штрафную противника. Первым на мяче оказался защитник Бонуччи, срезавший футбольную сферу в свои же ворота – 1:1.

Автогол в середине первого тайма приободрил зенитовцев, но туринцы все же поджали гостей во втором тайме. Фото: ФК "Зенит"

Вторую половину встречи команды начали обоюдоостро, но класс итальянцев дал о себе знать. К 83-й минуте «Зенит» уже горел 4:1 усилиями Дибалы, Кьезы и Мораты, который не забивал с сентября. Дубль Дибалы, к слову, состоялся с пенальти. Аргентинец сначала промахнулся, но судья дал ему перебить, поскольку игроки сине-бело-голубых вбежали в штрафную до удара соперника. При этом при счете 2:1 у «Зенита» было три опасных удара от Малкома и Клаудиньо, но голкипер «Юве» проявил себя выше всяких похвал. Разве что Азмун встрепенулся в самой концовке второго тайма и забил гол престижа, чтобы не было разгрома.

Итого «Ювентус» обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеет все шансы сделать это с первого места. «Зенит» же должен концентрироваться на гостевой игре с «Мальме», где ему достаточно ничьи, чтобы занять третью строчку в группе и попасть в Лигу Европы.