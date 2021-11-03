В Ленобласти стартовала акция «Помоги переписчику»

Дмитрий Ялов (на фото справа) попробовал себя в роли переписчика в густонаселенном Мурино. Фото: Администрация Ленобласти

В конце октября в Ленинградской области стартовала акция «Помоги переписчику». По поручению губернатора Александра Дрозденко главы администраций и муниципалитетов региона отправились в поквартирные обходы вместе с переписчиками. Задача - переписать как можно больше ленинградцев и объяснить им значение Всероссийской переписи населения.

- Мы нередко сталкиваемся с недоверием людей, агрессивностью. Не хотят открывать, не хотят идти на контакт. И это притом, что мы готовы каждому показывать свои удостоверение и паспорт, что мы носим форму и что внутрь жилища не рвемся: можно поговорить хоть на лестничной площадке, хоть черед дверь - нам главное добыть информацию. Не верят и отказывают, потому что «все равно это ничем не поможет и ничего не изменит», - признается переписчик Наталья Панова. - Поэтому подмога в виде представителей администрации нам действительно очень нужна.

На днях помочь послам Всероссийской переписи в самом сложном и густонаселенном районе Ленобласти, Всеволожском, вызвался заместитель председателя правительства Ленобласти - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Он испытал себя в роли переписчика в Мурино.

- Всероссийская перепись населения - это не формальная, а очень важная процедура. Она нужна, чтобы узнать, сколько людей какого возраста и где живет, - объясняет Дмитрий Ялов. - На основе собранной информации будут приниматься самые значимые для жителей решения - где проложить новую дорогу, где построить детский садик или школу. Без этого нельзя грамотно и точно управлять регионом.

На сегодня в Ленинградской области работает 3951 переписчик и контролер, 46 инструкторов в МФЦ и более 400 волонтеров. Пройти перепись можно не только на переписных участках, которых в области 591, но и в МФЦ с помощью инструктора - он занесет все данные в планшет или сориентирует в терминале.

Завершится перепись 14 ноября. Данные о численности, возрасте и поле россиян опубликуют в апреле 2022-го, а полностью итоги переписи подведут к концу следующего года.

ДОСЛОВНО

«Обращаюсь ко всем: пожалуйста, примите активное участие в переписи! Если у вас есть учетная запись на госуслугах, заполните анкету в электронном виде. Если вам комфортнее в стационарном переписном участке, отправляйтесь в любой МФЦ, есть участки и в соцобъектах. А если переписчик постучал к вам в дверь, откройте ему и потратьте десять минут времени. Переписчики интересуются только общей информацией: какие условия жизни, какой уровень дохода, какой состав семьи. Паспортные данные в ходе переписи не собирают, рисков утечки персональных данных нет, так что не переживайте».

(Дмитрий ЯЛОВ, заместитель председателя правительства Ленобласти - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.)

КОНКРЕТНО

Более 863 тысяч жителей Ленинградской области уже поучаствовало в переписи населения:

- 550 тысяч ленинградцев приняли переписчиков дома

- 280 тысяч заполнили анкеты на госуслугах

- 33 тысячи переписались на стационарных пунктах.

(По данным на 1 ноября 2021 года)

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