Во Всеволожске открыли путепровод над железной дорогой

Путепровод заменит жителям загруженный железнодорожный переезд на Колтушском шоссе. Фото: Администрация Ленобласти

Движение по новому путепроводу во Всеволожске пустили в минувшие выходные - на год раньше срока. Развязка, построенная над железнодорожными путями в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», соединила две части города.

Новый путепровод четырехполосный. Протяженность автомобильного моста почти 80 метров. Вдоль проезжей части растянулись пешеходные дорожки из красного и синего литого асфальтобетона - он идеален для мостов и эстакад: легкий, эластичный плюс защищает конструкции от влаги и коррозии.

Путепровод заменит жителям загруженный железнодорожный переезд на Колтушском шоссе между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей. По подсчетам дорожников из-за растущей интенсивности движения пассажирских и грузовых поездов на этом направлении переезд закрывался в среднем на пять часов в сутки.

- Область привлекает все больше федеральных средств на крупные дорожные стройки, что дает гарантию быстрой реализации объектов, нужных жителям. Путепровод - один из таких. Дальше - продолжение расширения Колтушского шоссе, возведение развязки в Кудрово, обход Мурино в створе Пискаревского проспекта, - перечислил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Еще одно дорожное новшество района грядет в Янино: власти региона предложили местным девелоперам строить сети местных улиц в обмен на новые проекты жилой застройки.

- Новых разрешений на строительство домов в Янино не будет без новой схемы местной улично-дорожной сети, - поставило ультиматум правительство. - Застройщик получит согласие области на стройку только после подписания соглашения с дирекций комплексного развития территорий по «вкладу» в развитие местных дорог.

Кроме того, регион расширит полномочия областного дорожного комитета: дорожники будут контролировать обеспеченность нового жилья дорогами на этапах от проектирования до ввода.