Император Павел: интимные тайны и смертельная ненависть

Император Павел. Фото: Степан Щукин, Эрмитаж

В этом году исполняется 225 лет началу царствования Павла Петровича и 220 лет его гибели. Мы продолжаем взвешивать на весах истории: за что придворные так ненавидели императора, что решились на убийство? Почему чернили память о нем даже после смерти? Может быть, причина кроется в тайнах интимной жизни?

ПАПА И МАМА

Отцом Павла стал племянник императрицы Елизаветы Петровны, германский герцог, в православном крещении Петр Федорович. Матерью - германская принцесса, получившая русское имя Екатерина Алексеевна.

Оба после свадьбы искали любовь на стороне и спали порознь. Екатерина родила только после того, как мужу сделали обрезание, и при дворе поговаривали, что настоящий отец Павла - придворный красавец граф Салтыков.

Мальчик в детстве всякого насмотрелся. Родители порой выходили к обеду из разных покоев: Петр - со своей любовницей графиней Воронцовой, а Екатерина - со своим любовником дипломатом Понятовским. Когда же отец Павла стал государем Петром III, очередной любовник царицы Григорий Орлов организовал дворцовый переворот и вскоре убил свергнутого монарха.

ПЕРВАЯ ЖЕНА И ДРУГИЕ

Прежде чем женить Павла, мать проверила его мужские способности на вдовой светской львице, «картуазной бабе» Софье Ушаковой. Вдова родила мальчика, а проверенный Павел получил в жены германскую принцессу.

Софья Ушакова. Фото: Франц Людвиг Клоуз, Национальный музей изобразительных искусств Швеции

Повезло ему так же, как позже Пушкину: обоих при росте 166 сантиметров визуально принижали жены - под метр восемьдесят плюс каблуки и прическа.

Первая жена Павла Наталья Алексеевна. Фото: Александр Рослин, Эрмитаж

Камер-фрейлиной жены Павла была Екатерина Нелидова, миниатюрная брюнетка с изумительной фигурой. О любовной связи царевича и фрейлины зашептались почти сразу. В самом деле, парочка не скрывала особых отношений, которые, впрочем, не выходили за рамки дружбы на основе религиозной мистики.

Фаворитка Павла Екатерина Нелидова. Фото: Музей-заповедник «Царское Село»

ВТОРАЯ ЖЕНА И ДРУГИЕ

Павел овдовел в 22 года и вскоре снова женился на германской принцессе. В России она стала Марией Федоровной.

Вторая жена Павла Мария Федоровна. Фото: Александр Рослин, Эрмитаж

Нелидова сохранила пост при новой жене и особые отношения с мужем. Но, когда Павел стал императором, камер-фрейлину оклеветали. Она удалилась от двора, а на ее место добрые люди пристроили новую миниатюрную брюнетку Анну Лопухину.

Фаворитка Павла Анна Лопухина. Фото: Жан-Луи Вуаль, Эрмитаж

Агента влияния из фрейлины не вышло. Ей удалось только уговорить Павла, чтобы он вернул на балы запрещенный вальс. Лопухина была нужна императору для культа прекрасной дамы. Культом все и ограничивалось: широко известен анекдот о том, что Михайловский замок выкрасили в цвет ее перчаток. Миловидная фрейлина не стала причиной бурных семейных сцен и не рожала от Павла детей. Зато у Марии Федоровны в браке родились четверо мальчиков (Александр, Константин, Николай и Михаил) и шесть девочек (Александра, Елена, Мария, Екатерина, Ольга и Анна).

Павел поводов для подозрений не давал, но сам подозревал жену в неверности и считал, что младшие сыновья не от него. Став императором, он даже хотел объявить об этом официально, ведь мальчики получали право на трон. Граф Ростопчин удержал Павла от такого решительного шага и сохранил для России двух следующих государей - Александра Первого и Николая Первого.

Словом, на весах истории Павел Петрович не тянет на героя-любовника и грозу мужей. Очевидно, возненавидели его совсем за другое. За что? Поговорим в следующий раз.

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