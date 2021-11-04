Восемь лет оставался незамеченным: Пожилого репетитора из Петербурга подозревают в развращении 10 мальчиков

Жертвы, по их словам, боялись обращаться в полицию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Кто сможет все время жить высшими идеалами, отдавать жизнь за отечество? Мы все-таки хоть и боги, но одичавшие, хе-хе. А одичавшим многое позволено». Такой статус красуется на закрытой странице 63-летнего петербуржца Андрея (все имена изменены, – прим.ред.). Мужчина оказался в центре скандала из-за подозрений в развращении детей и подростков на протяжении восьми лет. Сначала было известно об одной жертве, а теперь счет дошел до десятка.

«ОПЕКАЛ» ДВУХ ПАРНЕЙ

Андрей вел неприметный образ жизни. Жил в квартире в спальном районе. На его странице в соцсети - ни одной личной фотографии, только милые снимки собачки породы чихуахуа. В любимых статусах - провокационные цитаты: «Говорят, то, что творю я,- это просто жесть. Люблю гнев и спесь, скупость, зависть, лесть».

В СМИ Андрея называют репетитором, но педагогического образования, по предварительной информации, у него не было. До задержания по уголовному делу мужчина работал бухгалтером. Да и в Интернете вы не найдете ни одного объявлении о предоставлении им педагогических услуг.

Полиция задержала репетитора после обращения родителей ребенка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Известно, что Андрей был своего рода наставником для нескольких детей, над которыми он оформил что-то вроде опекунства. Мальчики, по словам других жертв, даже жили у него дома.

- Я часто видела Андрея: он приходил за своим«пасынком», - рассказывает учительница, работавшая в школе, где учился один из мальчиков. - Всегда опрятно выглядел, вел себя прилично, подозрений не вызывал. Жалоб на него тоже не было.

Сейчас одному из воспитанников Андрея – Артему - 21 год, он учится на 4 курсе вуза и проходит по делу в качестве первой жертвы: его, тогда еще в 13-14 лет, якобы развращали с лета 2013 по лето 2014 года.

- Верят мне люди или нет, мне без разницы, - заявляет молодой человек. - Я все рассказал полиции и больше об этом вспоминать не хочу.

21-летний Ринат тоже был подопечным Андрея. И он – его предполагаемая вторая жертва. По версии следствия, наставник переключился на него сразу после Артема и развращал в течение года.

ТЕРПЕЛ ИЗ-ЗА УРОКОВ

Парни никогда не рассказывали друзьям о возможных преступлениях со стороны Андрея. Более того, они приглашали сверстников в гости. Так в деле появилась предполагаемая третья жертва - Артур, который учился с Артемом в одном колледже. Молодому человеку тогда также было 13-14 лет.

- Я был знаком с Артемом, и Андрей просто помог мне с обществознанием, - вспоминает Артур. - Никаких объявлений о репетиторстве у него не было. Денег за это он не просил.

- К вам он тоже приставал?

- Да…

- Он что-то предлагал при этом? Деньги? Оплатить развлечения?

- Нет.

- Нападал, угрожал?

- Нет.

- Почему вы не обратились в полицию?

- Было стыдно…

- А Артем и Ринат не говорили вам, что он с ними делает?

- Нет.

- Это было один раз?

- Около восьми раз.

- А почему вы снова приходили?!

- Надо было делать уроки, а компьютера у меня не было. И это происходило не каждую встречу. Последнее время он не приставал, и все было нормально.

За тот же 2015-й год Андрею приписывают еще одну жертву- 13-14-летнего Дмитрия, выходца из школы-интерната, который тоже учился вместе с Артемом. Сейчас парень встречается с девушкой, которая, похоже, не знает о случившемся, и не хочет вспоминать о прошлом.

Сейчас мужчина находится в СИЗО Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Всего, по подсчетам оперативников, у Андрея пять жертв, которые уже совершеннолетние (последней на момент преступления было 16-17 лет) плюс еще пяти жертвам до сих пор не исполнилось 18. Некоторые дети, по данным следователей, прошли не только через развратные действия, но и через половое сношение с «учителем». Мальчикам тогда было 12-13 лет. Последний из десяти пострадавших подростков «обучался» у Андрея еще весной этого года.

Сейчас Андрей проходит фигурантом по статьям о развратных и насильственных действиях сексуального характера и половых сношениях с несовершеннолетними. Следователи продолжают искать других его жертв, но комментариев пока не дают.

P.S. «Комсомольская правда в Петербурге» готова опубликовать версию стороны защиты Андрея.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Андрея подставили!»

Сам Андрей виновным себя не признает. Не верят в его причастность к преступлениям и родственники.

- Он виновен, его подставили! - считает племянница Андрея Светлана. - Он нормальный человек. Конечно, на маньяках не написано, что они маньяки, но мы ничего такого за ними не замечали. Он позитивный и положительный. У меня у самой трое детей - он сидел с ними, играл. Поэтому я обвинению не особо верю. Про опекунство над детьми, к слову, он нам не говорил: он всегда все рассказывал своей маме, но она недавно умерла. А отцу ничего не расскажешь – он живет с нами в Казани, но почти ничего не слышит.В Петербурге у Андрея из родных тетка была, она тоже умерла, и еще двоюродная сестра, которая сейчас ни с кем не общается потому что потеряла родителей от ковида.

КОМПЕТЕНТНО

Семейный психолог Светлана БОЯРИНОВА:

«Жертвы насилия боятся говорить о случившемся из-за стыда»

- Одна из основных причин, почему жертвы насилия боятся говорить о случившемся – это стыд. Иногда дети думают: «Я сам виноват, спровоцировал, неправильно себя повел. Если я скажу, что меня мужчина изнасиловал, это будет ужасно, все об этом узнают, одноклассники будут смеяться». Так реагируют дети, у которых нет уверенности, что семья поддержит в любой ситуации. Иногда ребенок приходит домой с проблемами, а ему говорят: «Сам виноват, сам разбирайся». Поэтому дети думают, что говорить о таком с одной стороны стыдно, с другой бесполезно, с третьей – страшно. Они считают, что огласка изменит их жизнь к худшему, они могут стать изгоями, над ними будут издеваться. Но над этим надо работать. В Европе есть уроки, где детям рассказывают, как себя вести в такой ситуации, дают телефоны анонимной помощи. Они знают, куда обращаться в случае чего. Но важна также культура поддержки ребенка в семье.