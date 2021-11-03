Продлят ли нерабочие дни после 7 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге: Ждет ли город долгий локдаун

Продлят ли локдаун в Петербурге после 7 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Локдаун в Петербурге начался 30 октября, однако снижения заболеваемости коронавирусом пока не наблюдается. Власти города обсуждают, что же делать дальше. Главный вопрос, продлят ли нерабочие дни после 7 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Рассказываем, что "КП-Петербург" известно на данный момент.

Насколько известно, власти города планируют продлить локдаун после 7 ноября. Однако он уже будет не такой жесткий. Хотя, это с какой стороны посмотреть. По данным, который сообщил "КП-Петербург" информированный источник, бюджетники и государственные служащие останутся дома еще на неделю. То есть, им продлят нерабочие дни. Остальные же смогут выйти на работу, либо остаться на дистанционке, по усмотрению своих работодателей.

Что касается заведений, магазинов и сферы услуг, то их, скорее всего откроют. Однако со строгим правилом, пускать посетителей только по QR-кодам. Получается, что систему пропуском в Петербурге введут во всех общественных местах раньше срока, что окажется печальным для тех, кто еще не успел сделать прививку.

- Окончательного решения на этот счет пока нет, - уточнил собеседник издания. – Но пока что ситуация развивается не самым благополучным образом. Поэтому с очень высокой долей вероятности придется задействовать именно такой сценарий.

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