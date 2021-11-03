Комитет по Культуре отзывает QR-код у театра «Буфф» из-за нарушения карантинных правил

Комитет по культуре хочет закрыть театр "Буфф" за нарушения. Фото: vk.com/kkultspb

Петербургский театр «Буфф» может быть закрыт из-за нарушения карантинных правил работы. Чиновники Комитета по культуре направили документы на отзыв QR-кода, которым разрешается деятельность организаций в условиях пандемии. Возмущение ведомства вызвал последгний спектакль.

- 2 ноября в театре состоялся спектакль «Примадонны». На входе у посетителей не проверяли температуру, не приняты меры по соблюдению социальной дистанции в фойе кассового зала, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима. Кроме того, в театре работал буфет, несмотря на запрет деятельности объектов общественного питания во время нерабочей недели, - сообщает пресс-служба Комитета по культуре на своей странице ВКонтакте.

Учитывая «грубые нарушения санитарных норм», сотрудники ведомства направили своим коллегам из Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, в ведении которого находится выдача разрешений на работу, документы на отзыв QR-кода у театра «Буфф». Судя по фразам, настрой у Комкульта более чем серьезный и работать театру осталось недолго.

- Просим зрителей обратить внимание на предстоящие отмены и переносы спектаклей в театре «Буфф», - говорится в сообщении.

Возмущение чиновников вызвало отсутствие дистанции в зрительном зале и работающий буфет. Фото: vk.com/kkultspb

Возобновить работу «Буфф» сможет после проверки на соблюдение всех карантинных норм, действующих в Петербурге.

Между тем, жители города отмечают, что похожая картина наблюдается и в других уважаемых местах.

- Очень смешно. Вчера была в другом уважаемом театре, там спокойно работал буфет. Буфет это хорошо. Все ж с QR-кодами, - пишут в комментариях театралы.

Напомним, что на время локдауна с 30 по 7 ноября в Петербурге по распоряжению властей закрыты практически все развлекательные места. Работать разрешено лишь театрам и музеям, но при существенных ограничениях, в том числе для посетителей.

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