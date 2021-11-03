Руководителем направления «Розничный бизнес и сеть продаж» Северо-Западного банка Сбербанка назначен Александр Закурдаев

Александр Закурдаев. Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк.

Александр Закурдаев назначен заместителем председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по блоку «Розничный бизнес и Сеть продаж».

В системе Сбера Александр работает более 20 лет, прошёл путь от контролера-кассира в Белгородском офисе Сбербанка до управляющего головным отделением по Орловской области. С октября 2016 года занимал должность заместителя председателя Центрально-Черноземного банка по розничному блоку и сети продаж.

– Мы рады приветствовать Александра в нашей команде. Он профессионал с большим опытом работы в сфере розничного бизнеса и знанием всех тонкостей и нюансов этого направления в Сбере. Я уверен, что управленец с такой широкой экспертизой и лидерскими качествами, как у Александра, успешно справится с новыми задачами, усилит позиции Северо-Западного банка и построит эффективное взаимодействие с региональной властью, нашими клиентами и партнёрами, – прокомментировал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Анатолий Локотков, ранее возглавлявший это направление в Северо-Западном банке, перешёл на позицию старшего управляющего директора, директора Управления продаж и обслуживания в канале ВСП ПАО Сбербанк (Москва).