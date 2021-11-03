Телеканал «Санкт-Петербург» объявляет свою «Всероссийскую перепись». Памятников Петербурга

На телеканале «Санкт-Петербург» стартует новая акция «Перепись памятников Петербурга».

В начале этого года телеканал «Санкт-Петербург» запустил конкурс «Новые символы Петербурга». Результатом конкурса стала выставка, организованная телеканалом в Михайловском саду, с фотографиями 12 объектов-победителей. Однако за прошедшие месяцы с начала акции в городе появилось немало архитектурных сооружений, памятников и арт-объектов, которые также заслуживают внимания. Например, картины на Кирилловской улице, «Голова» в Ковенском переулке, «Солнечный календарь», «Скучающая (потерянная) книга», изразцы в Дровяном переулке.

Исходя из необходимости познакомить туристов с новыми достопримечательностями и сделать пешеходные маршруты и самостоятельные экскурсии по арт-пространству города более насыщенными, на телеканале «Санкт-Петербург» стартует новая акция «Перепись памятников Петербурга», которая пройдёт в рамках Всероссийской переписи населения при поддержке Росстата.

Каждый желающий до 15 ноября 2021 года может прислать на электронный адрес телеканала symbol@topspb.tv фотографию любого памятника, добавив его название, краткое описание и адрес, либо разместив пост с фотографией и этой информацией у себя в Инстаграм-профиле с хэштегом #переписьпамятниковспб.

Итогом переписи станет интерактивная карта (с описанием истории создания, указанием авторов и скульпторов), которая обязательно окажется полезной для жителей и гостей города. Они узнают историю многих памятных мест, будут фотографироваться с ними, выкладывать фото в социальные сети, рассказывать об объектах и тем самым продвигать город как культурную столицу России.

По результатам обработки присланных материалов будет сформирован список из памятников, географическое расположение которых вскоре будет фиксироваться в цифровом виде в специальном разделе официального сайта телеканала «Санкт-Петербург». Участники, приславшие лучшие фотографии, которые разместят на сайте, будут приглашены на презентацию новой интерактивной карты.

- Нам захотелось не просто информационно поддержать Всероссийскую перепись населения, хотя этим мы тоже занимаемся, например, в эфире телеканала регулярно выходит «Дневник переписи», а на экране видно количество дней до её окончания, но и запустить игровую акцию, флешмоб. В его основе серьёзный посыл, потому что никто сходу не скажет, сколько памятников, скульптур, малых архитектурных форм находится на улицах, площадях, во дворах Санкт-Петербурга. Поэтому мы решили сделать процесс переписи не только интерактивным, но и одновременно познавательным и весёлым. Проект «Перепись памятников Петербурга» во многом перекликается с миссией телеканала – образовывать, просвещать, делая это одновременно интересно и увлекательно, – комментирует новую акцию генеральный директор телеканала Александр Малькевич.

«Санкт-Петербург» — основной телеканал Северной столицы о жизни города, истории, культуре, политике и людях. Признан обязательным общедоступным телеканалом Петербурга и располагается на 21 кнопке. Ежедневно с 17.00 до 19.00 лучшие программы телеканала можно также увидеть в эфире Общественного Телевидения России на 9 кнопке.

Телеканал «Санкт-Петербург» - мультимедийная площадка, его контент можно смотреть не только в телеэфире, но и на спутниковых платформах и мобильных устройствах: новые инструменты общения со зрителем успешно сочетаются с лучшими традициями тележурналистики. Проектам телеканала «Санкт-Петербург» неоднократно присуждались высшие телевизионные награды, в том числе «ТЭФИ-Регион», «Золотой луч», «Сезам», «Золотое перо» и др.

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