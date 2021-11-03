В квитанции Петроэлектросбыта включат оплату радиосвязи, кабельного телевидения, интернета и коммунальных услуг

Новые строчки появятся в квитанция Петроэлектросбыта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые счета на бланке Петроэлектросбыта получат более 30 тысяч жителей Петербурга. С ноября в квитанции по оплате электроснабжения и взносов за капремонт будут добавлены строчки за доступ к радиоточке, кабельному телевидению и по коммунальным услугам.

- В ноябре 2021 года «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» направит собственникам жилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением УК «ЖилКомплекс», УК «ЖКС №1 Кировского района» и УК «НеваСпецСервис» единый платежный документ, включающий в себя все услуги ЖКХ – электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление, водоотведение, содержание жилого помещения и взнос на капремонт, - сообщает пресс-служба Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ).

Это коснется около 15 тысяч человек.

Кроме того, оплату за кабельное телевидение и интернет включат в квитанции 931 абоненту ООО «КТВ» (Петергоф). А за доступ к проводному радиовещанию будут платить владельцы всех 19 тысяч действующих лицевых счетов ФГУП РСВО (Российские сети вещания и оповещения).

Напомним, что с мая в квитанции Петроэлектросбыта из «розовых» квитанций ВЦКП были переведены взносы за капремонт большинства жителей Петербурга, что вызвало много вопросов из-за ошибок в расчетах. Сейчас, уверены в ЕИРЦ, такого не будет.

- Тогда нам передали не полную базу данных, из-за чего и произошла эта неприятная ситуация. Сейчас и по радиоточками, по КТВ и по услугам ЖКХ есть все сведения. Переход к нам произошел по согласованию, все абоненты предупреждены управляющими компаниями. Также мы делали информационную рассылку, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Петроэлектросбыта.

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