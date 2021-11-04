Первая новогодняя елка появилась в Петербурге

В Петербурге установили первую новогоднюю ель Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге осень еще не закончилась, идут дожди, а новогоднее настроение уже начало появляться. Так, первую новогоднюю елку установили в Северной столице. Праздничную красавицу заметили в Приморском районе местные жители 3 ноября 2021 года. Она появилась рядом с гипермаркетом на Богатырском проспекте.

- Праздник к нам приходит! У "Окея" на Богатырском, 42 сегодня уже установили новогоднюю ель, - рассказали местные жители в социальных сетях.

Красавица высотой около 7-8 метров. Она стоит на парковке у магазина. Горожане отмечают, что возле дома 13 на том же Богатырском проспекте тоже уже появилась новогодняя ель.

Однако не все горожане обрадовались такому раннему убранству. Многие отметили, что за два месяца до Нового года устанавливать ель рано, так как все настроение может пропасть.

- Хм... как бы осень ещё.. грибы ещё люди носят... А тут.. или у кого то уже новогоднее настроение? - удивились горожане.

Напомним, что Петербург к новому году тоже начнут украшать в ноябре. В этом году город будет украшен в новом стиле.