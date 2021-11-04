Три человека погибли в жесткой аварии легковушки и фуры на трассе М-10 в Новгородской области

Смертельная авария с участием легковушки и фуры произошла в Новгородской области Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая смертельная авария произошла в Новгородской области на трассе М-10. Днем в четверг, 4 ноября 2021 года, на 542 километре шоссе рядом с Мясным Бором столкнулись легковой автомобиль Lada Granta и фура. Погибли три человека. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Lada Granta, двигаясь со стороны совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с грузовиком, - рассказали свидетели.

Сразу же после удара легковой автомобиль загорелся. Машина выгорела полностью, от нее остался только обгоревший металлолом. В автомобиле на месте погибли водитель и двое пассажиров, которые находились в салоне.

Фуру же от удара вынесло на обочину и опрокинуло на бок. В каком состоянии находится водитель грузовика, на данный момент неизвестно.

На месте уже работают сотрудники скорой помощи, спасатели, а также дорожная полиция. Из-за аварии на трассе М-10 образовалась пробка. Проверка аварии продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП на трассе "Кола" под Санкт-Петербургом 30 июня 2021 года: Один ребенок погиб, двое детей и шесть взрослых пострадали

Произошло смертельное ДТП на трассе "Кола" под Санкт-Петербургом 30 июня 2021 года, движение по шоссе перекрыто (подробности)

Пьяный водитель инкассаторской машины устроил смертельное ДТП в Сертолово

Жертвой аварии стал 31-летний шофер «Лады» (подробности)