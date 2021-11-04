Сын Игоря Талькова устроил концерт в честь дня рождения отца во время локдауна в Петербурге

Игорь Тальков-младший дал концерт в Петербурге Фото: Лилия КОЗЛОВА

Сын Игоря Талькова устроил концерт в Санкт-Петербурге во время локдауна. Музыкант выступил возле граффити отца в честь дня рождения певца (4 ноября). Игорь Тальков-младший исполнил песни возле трансформаторной будки на Литейном проспекте, на которую он ранее нанес изображение отца. Позже Талькову-младшему пришлось несколько суток охранять портрет с металлической палкой, угрожая работникам "Ленэнерго", которые хотели закрасить изображение. Талькову-младшему удалось отстоять рисунок и сейчас он собрал возле него внушительную толпу.

- Предстоящий концерт сильно не пиарили, потому что музыкантам запретили выступать на улице во время локдауна, - рассказала корреспондент "КП-Петербург" с места событий. - Народу немного, но все стоят кучно и танцуют. Игорь Тальком-младший играет на акустическом барабане, где-то поет песни отца, где-то свое, а порой просто музицирует.

Игорь Тальков дает концерт на Литейном Фото: Лилия КОЗЛОВА

Полицию на место происшествия пока не вызывали, несмотря на позднее время концерта. Прохожие по большей части, узнав о том, кто выступает, реагируют положительно.

Ранее Тальков-младший, живущий в Москве заявлял, что на время переедет в Петербург, чтобы сохранить нанесенный на будку портрет отца.

Ранее в октябре исполнилось 30 лет со дня убийства Игоря Талькова во время концерта в Петербурге. За расправу над музыкантом наказание до сих пор никто не понес.

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