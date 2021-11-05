Ленинградская область не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Ленобласть снимает усиленные ограничения с 8 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленинградской области не будут продлевать нерабочую неделю после 7 ноября. С 8 числа регион вернется к обычной жизни, с действовавшими до 30 октября карантинными мерами. Будут открыты все крупные ТЦ, у школьников начнутся занятия.

- Ситуация в системе здравоохранения Ленинградской области, безусловно, непростая, но полностью контролируемая. С понедельника торговля возвращается в режим работы, в целом — с ограничениями которые действовали до начала нерабочей недели, в частности, возобновят работу торговые центры, деятельность которых была приостановлена. В отношении сферы услуг и развлечений, а также музеев сохраняются требования, введенные с 30 октября (QR-коды — в том числе), - заявил губернатор Александр Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.

По мнению главы региона, в больницах есть резерв коечного фонда, создан запас медикаментов, поэтому вопрос стационаров остро не стоит. Задача прервать цепочку заболеваемости в целом решена и можно возвращаться к рабочим будням. Это касается и школьников, которые отдыхали больше положенного - две недели. Школы и профессиональные учебные заведения Ленобласти с 8 ноября возобновляют работу в обычном режиме.

А вот дальнейшее смягчение карантинных норм лежит в прямой зависимости от сознательности жителей 47 региона.

- Хочу отметить, что в перспективе снятие ограничений будет зависеть от того, насколько активно жители будут прививаться от КОВИДа, - заявил Дрозденко.

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