Продлевать школьные каникулы в Петербурге после 7 ноября не будут

С 8 ноября школы возвращаются к очному обучению. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина подтвердила, что школьные каникулы в городе продлеваться не будут и 8 ноября ученики снова сядут за парты. Ранее об этом уже говорили в Комитете по образованию, но сейчас решение зафиксировано официально.

- Двухнедельные каникулы подходят к концу. Так же, как и объявленные президентом нерабочие дни, - написала на своей странице ВКонтакте Ирина Потехина.

По ее словам, сейчас городская система образования имеет огромный опыт существования в условиях пандемии, в том числе перевод школьников на удаленку, обучение в режиме онлайн и обратный выход на очную форму.

- В прошлом учебном году вторая четверть оказалась самой сложной для системы образования. Болели дети, болели педагоги. Вакцина еще только проходила испытания. Чтобы сохранить очное обучение, мы тогда многому научились. Хотя это далось непросто - и учителям, и руководителям образовательных организаций, и родителям. Педагоги замещали заболевших коллег - приходилось нести двойную и даже тройную нагрузку, с учетом большого количества новых эпидемических требований, - отметила Потехина.

На пике прошлой зимней волны более 570 классов в школах были переведены на дистанционных формат из-за вспышек ковида среди детей или педагогов. Но сейчас, несмотря на высокую заражаемость, ситуация иная.

- Больше 80% педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни. Школа по-прежнему остается самым безопасным и надежным местом. Поэтому - с понедельника учимся очно, - заявила Ирина Потехина.