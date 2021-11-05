Режим нерабочих дней отменяется в Санкт-Петербурге с 8 ноября

С 8 ноября в Петербурге вновь открываются бары, рестораны и прочие общественные места. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурге решили не продлевать режим нерабочих дней и вернуть город к обычной жизни, но с условиями действовавших до 30 октября ограничений. Кроме того, с 8 ноября вводятся некоторые изменения в режим работы предприятий общепита, сферы развлечений и прочих общественных мест.

- По окончании периода нерабочих дней в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, сохраняются. Так, с 8 ноября организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23.00, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Такое же по времени ограничение будет действовать и для всех культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, физкультурных, торжественных и досуговых мероприятий. При этом все они должны соответствовать нормативам по количеству участников.

А численность массовых мероприятий, которые в Петербурге можно проводить без согласования с властями, снижена с 1 ноября с 75 до 40 человек. Другими словами, устроить пышную свадьбу с сотней гостей просто так не получится.

При этом введенная ранее система QR-кодов продолжает действовать. С 30 октября они нужны для похода в театры, музеи, цирки, при посещении концертных и выставочных залов, кинотеатров, а также размещении в домах отдыха.

С 15 ноября QR-код вместе с удостоверяющим документом необходимо будет показывать в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах. А также в развлекательных заведениях и на торжественной регистрации брака в ЗАГСах.

Самый широкий спектр жизни система кодов затронет с 1 декабря: QR-код необходимо будет иметь посетителям предприятий общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Другими словами - в большинстве непродовольственных магазинов и практически во всех кафе, барах и ресторанах.

Напомним, что ранее от продления режима нерабочих дней отказались в Ленобласти.

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