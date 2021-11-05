Указ губернатора Александра Беглова об отмене нерабочих дней в Санкт-Петербурге с 8 ноября 2021 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Северной столицы решили не продлевать локдаун в городе, однако к обычной жизни Петербург уже не вернется. Градоначальник Александр Беглов уже подписал новое распоряжение. Публикуем указ губернатора об отмене нерабочих дней в Санкт-Петербурге с 8 ноября 2021 - официальный текст:

По окончании периода нерабочих дней, объявленных Президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121, сохраняются.

Так, с 8 ноября организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23.00. Также до 23.00 разрешается проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия при условии соблюдения предписанных ранее требований, в том числе по количеству участников.

Для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, при размещении в домах отдыха действует режим обслуживания посетителей по предъявлению QR-кода (с 30 октября).

С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.

С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря QR-код будет необходимо предъявлять посетителям предприятий общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

С 30 октября не вакцинированным гражданам старше 60 лет рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев особой необходимости.