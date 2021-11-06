В ряде районов Петербурга имеется дефицит талонов на первичную вакцинацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В некоторых районах Петербурга заканчиваются талоны на первичную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается на популярном городском портале «Здоровье петербуржца». Кроме этого наличие дефицита подтвердили «Комсомолке» и в комитете по здравоохранению. Возможностей для записи на прививку недостаточно минимум в пяти районах города.

Например, в Красносельском районе на вакцинацию почти не попасть, лучше ехать в Красное Село и Горелово, где более 4 тысяч талонов в запасе. Страдает и Кронштадт – там есть в наличии около 600 ячеек для записи. В Курортном районе талонов осталось не более 200, а в Петроградском – чуть больше 500. В некоторых уголках Невского района медучреждения попросту «пустые». Даже в Центральном районе первичная вакцинация от ковида пока доступна лишь в Горбольнице №39. В комитете по здравоохранению в курсе ситуации.

- Сейчас можно привиться в других районах. И в торговых центрах принимают без записи. В целом, запаса вакцины в городе много, - отметили «КП-Петербург» в комздраве.

Добавим, что дефицит талонов не случаен - в Северной столице растут темпы вакцинации, в среднем в сутки делают уже 25 тысяч инъекций. К слову, с 8 ноября в Петербурге закончится локдаун, но город начнет жить по новым коронавирусным правилам, в том числе по QR-кодам, необходимым для допуска в общественные места.