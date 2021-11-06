«Нелюди выкинули с корабля»: В Петербурге спасли истощенного пса, брошенного на необитаемом острове

В Петербурге собака в одиночку выживала на необитаемом острове несколько месяцев. Фото: предоставлено "КП"

В Санкт-Петербурге спасли истощенного пса, найденного на необитаемом острове в Финском заливе. На собаку чудом наткнулся рыбак Александр, который поведал «Комсомолке» о захватывающей истории. Пес каким-то образом оказался один-одинешенек на острове Кривая дамба, находящемся в районе грузового терминала Большого морского порта. По словам Александра, до ближайшей суши, Канонерского острова, животное плыть не рисковало – силы не те, вокруг постоянно ходят огромные корабли да и добираться около двух километров.

Рыбак наткнулся на собаку случайно, решив устроить привал. Фото: предоставлено "КП"

- Я остановился чай попить, случайно увидел собачку. Лежала без сил. Начал ее подкармливать. В субботу и воскресенье я к ней ездил по три раза, это у меня выходные дни. Потихоньку искал хозяина нового и спасателей, которые могли бы перевезти собаку, - рассказывает Александр.

Рыбак сам гадает, как пес выживал до его приезда. На острове, возведенном в конце 19 века, только изредка гостят чайки да вороны. Возможно, лохматый Робинзон Крузо мог на них охотиться. В остальном его окружал только мусор, сильный ветер и гул кораблей, проходящих неподалеку.

До Канонерского острова собачка попросту бы не доплыла - из-за сильного течения. кораблей и недостатка сил. Фото: google.com/maps

- Его нелюди выкинули с большого корабля, или он сама упала, поскользнулся, как-то выпал, в общем. Если выкинул кто-то специально, то, конечно, очень печально это. Собака здоровая была, когда я ее нашел, но худая очень. Ребра только и видно. Кушала хорошо, чего бы я ни привез, - вспоминает рыбак в разговоре с «КП-Петербург».

Вызволять собаку из беды принялись волонтеры отряда «Легион». Песику пришлось вколоть снотворное, поскольку он громко лаял на незваных гостей. Какое-то время он провел в клетке. Следом спящее животное погрузили на катер, отвезли на сушу и тут же доставили в ветеринарную клинику. Оказалось, что собаке около 10 лет. Оказалось, она – иностранка!

Тот самый остров, возведенный в конце 19 века. Сейчас он захламлен мусором. Фото: YouTube-канал " urbanturizm"

- На ней есть чип. Спасатели проверили с помощью прибора. Позже пробили по базе, а она числится в Польше. Связались с посольством, но пока там не могут помочь из-за нерабочих дней. Так что выясним, кому она принадлежала. История, может быть, еще не закончена, - говорит Александр.

Теперь собачка под надежной опекой новой хозяйки Марины. Для женщины это уже 11 пес. Собаку назвали Найдой, ей уже сколотили отдельную комфортную будку.

Песика перевезли на сушу усилиями волонтеров из службы спасения животных. Непрошенных гостей собака встретила гневным лаем. Фото: предоставлено "КП"

- Очень жалко, что это с ней приключилось. Любая собака в городе может на любой помойке покушать, как ни крути. Или люди помогут чем-то. А тут остров, чтобы его переплыть, ближайший материк – два километра расстояния. Корабли большие рядом, буксиры, глухомань. Она явно ждала хозяина, предана ему. Я предполагаю, что она думала, что не случайно там находится, что за ней вернутся. Очень печальная история, но хороший исход! – подытоживает радостный рыбак.