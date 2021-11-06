Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: Первые «минусы» и царство мокрого снега с дождем

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» рассказывает, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года. Своими прогнозами с «КП» поделился Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. По словам синоптика, о теплых осенних днях можно уже забыть. Сейчас на смену приходит типичная ноябрьская погода с температурным фоном, близким к климатической норме. И да, будет море смешанных осадков.

В понедельник, 8 ноября, усилится похолодание, начавшееся в воскресенье. День будет с умеренным северо-восточным ветром с порывами до 10-13 метров в секунду. В течение суток температура не превысит +2…+4 градусов. Пройдут осадки в виде снега с дождем. Во вторник похолодание усилится. Ночью слабый «минус». Днем +1…+3. И это будет первый день в этом сезоне, когда среднесуточная температура станет минусовой. В последующие дни послекарантинной недели погода останется неустойчивой. Погода каждый день будет приносить осадки, смешанные, в виде дождя и мокрого снега. Колебание температуры тоже на месте – ночью около 0, а днем от +5 до +7 градусов, - отметил Леонид Старков в разговоре с «КП-Петербург».

К слову, несмотря на температурные колебания, речи о Дне жестянщика пока не идет. Но синоптики и ГИБДД уже давно предупреждали водителей о необходимости сменить резину на зимнюю.