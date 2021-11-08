Поворот на зиму: Метеоролог рассказал про резкое похолодание в Санкт-Петербурге

В Петербурге подморозит до -3 градусов уже на этой неделе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, что жителям Петербурга ждать от погоды в ближайшую неделю и насколько сильным, а также долгим будет нынешнее похолодание. После комфортных +10 температура в городе резко упала до +2 и это еще не предел: впереди заморозки.

- Погода на этой неделе будет переменчивой и постепенно уходящей в «зимнее» состояние. В понедельник у нас осадки в виде мокрого снега. Но к вечеру они прекратятся, но в ночь температура упадет еще сильнее. В Петербурге -1...-3, в Ленобласти -3...-5. Днем во вторник без осадков, но с сильным ветром. При этом будет подмораживать, даже днем в городе 0...-2, - рассказал метеоролог «КП-Петербург».

Но уже в ночь на 10 ноября опять приходит очередной циклон, ждем усиление юго-западного ветра, снова дождь и мокрый снег, а днем температура поднимется до +4 градусов. До конца недели преимущественно сохранится такая погода. Осадки чаще в виде дождя, но возможен и снег по ночам.

- То есть такая изменчивая погода: то небольшой минус, то небольшой плюс и без заморозков после 10 ноября, - отметил Юрий Куткевич.

Ну а в самом конце недели снова начнется похолодание и, возможно, оно будет уже более продолжительным, чем нынешнее. Этим период осеннего тепла скорее всего заканчивается, начинается поворот на зиму.