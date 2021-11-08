Семен Альтов рассказал о самочувствии сына, попавшего в ДТП на Porsche под Петербургом

Машина Павла Альтова порвалась надвое после удара о столб. Фото: vk.com/spb_today

Писатель-сатирик Сетмен Альтов прокомментировал информацию о том, что его сын Павел попал в серьезную аварию на шоссе Скандинавия под Петербургом. Утром 8 ноября очевидцы сообщали о спортивном кабриолете Porsche, который порвало пополам при ударе о столб.

- Да, что-то было. Что-то было. Но подробностей никаких нет, - рассказал «КП-Петербург» сам сатирик. - Все в порядке, здоров.

Голос Семена Теодоровича если и был обеспокоенным, то лишь совсем немного. Или же писатель не подал вида, как волнуется. Впрочем, если верить очевидцам аварии, водитель Porsche, несмотря на жуткие кадры последствия ДТП, серьезно не пострадал.

- Водитель жив, травмирована спина, очевидцы ДТП оказали помощь и вызвали скорую помощь. Пострадавшего увезли в больницу Токсово, - сообщали свидетели в паблике «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсетей удивлялись везучести пилота иномарки и отмечали, что он родился в рубашке: «В рубашке парень родился. И спасибо Фердинанду Порше за надежные автомобили».

Утро было морозным, а дорога сырой. Иномарку выбросило с трассы. Фото: vk.com/spb_today

Отметим, что мощная иномарка, стоимость которой легко доходит до 10 миллионов рублей и выше, судя по фото, была все еще на летней резине. При том, что утром в пригородах Петербурга температура опускалась до ноля градусов, а с утра лил дождь. Точные причины аварии установят инспектора ГИБДД. По факту аварии ведется проверка. Других пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, что недавно Семен Альтов вместе с сыном выкупили в Петербурге историческое здание Лиговского банно-прачечного комбината, которое хотят превратить в культурный центр.

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