Новый альбом «Golden Hits» появится в продаже 3 декабря

The Hatters выпустили трек «Двигай», который войдет в их новый альбом «Golden Hits». Пластинка выйдет 3 декабря, предзаказ на нее уже открыт.

«Двигай» — пожалуй, самая заводная песня в треклисте. The Hatters всегда были известны своими энергичными композициями, но трек «Двигай» выделяется даже на этом фоне. Это настоящий гимн людей, которые пришли оторваться в клуб в вечер пятницы. Одновременно с треком вышел клип, который ничуть не уступает песне.

Также в «Golden Hits» вошла ранее выпущенная композиция «Я ваще!» — тоже очень зажигательная и яркая.

Юрий Музыченко рассказывает о грядущем релизе:

«В самый разгар очередной волны пандемии, навязывающей все более жесткие ограничения, мы нашли отдушину в своем творчестве, в которое были погружены все последние месяцы и которым нам уже не терпится поделиться с вами. В противовес царящей прямо сейчас во всем мире безрадостной обстановке, наша новая работа получилась легкой по звучанию и позитивной по настроению. Вы уже слышали наш первый сингл «Я ваще!», сегодня состоялся релиз песни «Двигай» — эти треки хоть и не отражают в полной мере весь стилистический диапазон пластинки, но определенно задают ее жизнеутверждающий тон.

Будущий альбом группы — это новый этап нашего музыкального развития, в котором нам захотелось поэкспериментировать и слегка отойти от привычного саунда The Hatters. Мы вовсе не убегаем от заданных пять лет назад канонов и от того стиля, благодаря которому обрели вас в качестве слушателей. Но в этот юбилейный год всё же позволили себе записать кое-что принципиально новое. Пластинку, которая, как мы надеемся, откроет нашу группу с неожиданной стороны. Как для всех наших преданных поклонников, так и для людей, не сильно погруженных в наш прежний материал. Конечно же, нам тяжело предугадать вашу реакцию на этот альбом, но одно мы можем сказать наверняка — мы старались для вас на все сто».

Группа обладает уникальным звучанием, которое не спутаешь ни с кем другим. Их фирменный стиль с использованием духовых инструментов и аккордеона выгодно отличается от многочисленных рок-групп. Душевные песни The Hatters покорили не только российских слушателей, но и Горана Бреговича с Эмиром Кустурицей, с которыми группа выступала на одной сцене — а Кустурица даже выступил режиссером их клипа «Всё сразу».

Отдельного внимания заслуживают живые шоу коллектива: энергичные, громкие, незабываемые и всегда праздничные. Поэтому The Hatters отлично принимают на всех музыкальных фестивалях, будь то рокерское «Нашествие» или утонченная «Дикая мята».

Ближайшее шоу в Москве состоится 10 декабря в Music Media Dome в формате Covid-Free.