Бросил умирать на обочине: Полиция поймала лихача на ВАЗе, который сбил в Ленобласти женщину и скрылся

Елену сбил автомобиль, который выруливал на большой скорости с парковки магазина. Фото: предоставлено героем публикации

Парикмахер из Петербурга пытается наказать виновника ДТП в Ленобласти, где серьезно пострадала его мама. Авария, в которой едва не погибла 53-летняя Елена Харченко, произошла в деревне Суоранда. Рано утром 7 ноября Елену сбила машина, когда она шла на остановку по обочине. Как говорят местные, другого пути и нет - ни тротуара, ни более-менее безопасной тропинки в этом месте нет и не было!

Летевшая на большой скорости легковушка задела Харченко на Центральной улице, около продуктового магазина. Предположительно это был синий «ВАЗ» - установить это было непросто, так как водитель сразу же скрылся, оставив несчастную лежать на дороге.

- Удар был такой силой, что мама отлетела на другую сторону обочины. Там она пролежала больше 20 минут, потому что ее не было видно. В какой-то момент прохожие услышали ее стоны и вызвали скорую, - вздыхает сын Елены Егор. - Пока ждали врачей, а машина больше часа ехала, маме помогала директор продуктового - укрывала ее курткой, успокаивала.

Автомобиль, тот что с верху, скрылся с места ДТП. Фото: предоставлено героем публикации

С переломами обеих ног и компрессионным переломом позвоночника, внутренним кровоизлиянием Елену в итоге доставили в больницу. Состоянии было настолько тяжелым, что ее пришлось погружать в искусственную кому.

Пока медики спасали жизнь женщины, полиция искала виновника аварии. Сделать это было непросто, так как камер наружного наблюдения в этом месте не было.

- Полицейскими приняты меры к розыску злоумышленника и транспортного средства, - подтвердили инцидент в ГУ МВД по Ленинградской области.

Выйти на след удалось спустя сутки. Водитель сам проболтался, что сбил человека.

- Мы все-таки выследили эту машину, это был синий ВАЗ-2114. Сразу после случившегося водитель поехал к себе домой и стал зачем-то рассказывать о случившемся знакомым. Разговор услышал кто-то из его недоброжелателей и тут же позвонил в полицию, - добавил Егор.

Оказалось, что водитель - безработный 22-летний местный житель, его машина на учете в ГИБДД не состоит. Сейчас его допрашивают в полиции.