Новые платные дороги могут появиться в Петербурге

Смольный повышает тариф на проезд по несуществующим трассам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 2022 года петербургским автомобилистам придется еще шире открывать кошельки: Смольный планирует повысить стоимость проезда по платным дорогам. С такими заголовками выступили в понедельник, 8 ноября, городские СМИ И действительно - проект соответствующего постановления опубликовали на сайте администрации Северной столицы. Однако, как выяснила «Комсомолка», все не так просто.

- Для транспортных средств категории 1 – легковых автомобилей – стоимость проезда начиная с 2022 года составит 18 рублей за километр, - говорится в постановлении. – Для категорий 2 и 3 (автомобили, высота которых над передней осью больше 1,3 метров – микроавтобусы и особо большие внедорожники, а также грузовики, автобусы и легковушки с прицепом, прим.ред.) – 31 рубль и 49 рублей за километров. Для транспортных средств 4 категории – автомобилей с двухосными прицепами – 81 рубль за километр.

В целом, повышение ожидается небольшое – от одного до трех рублей за километр. Кроме того, коснется оно не всех дорог, а лишь «дорог общего пользования регионального значения, созданных или реконструированных на основе концессионных соглашений». Проблема только в том, что таких дорог у нас… нет.

По словам экспертов, это может говорить о том, что в Петербурге скоро появятся новые платные дороги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Все имеющиеся на данный момент платные трассы либо федеральные, либо частные – как тот же Западный скоростной диаметр, - объясняет независимый эксперт по транспорту, эксперт рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движения при Правительстве РФ Дмитрий Попов. – То есть, у нас нет дорог, которые попадали бы под эти критерии, и которых касалось бы грядущее повышение. Но есть нюанс – правительство субъекта само может решать, какие дороги будут иметь статус региональных и платных.

Другими словами, отмечает Дмитрий Попов, речь вполне может идти о том, что администрация Петербурга просто готовит почту для появления новых платных дорог. Подтверждения этому, впрочем, пока нет – в комитете по транспорту, куда «Комсомолка» обратилась за разъяснениями, пообещали предоставить официальную информацию позже.