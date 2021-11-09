Мужчина погиб от взрыва мины времен войны на Синявинских высотах под Петербургом

Мужчина подорвался на мине времен войны на Синявинских высотах под Петербургом / Фото: Росгвардия

В Ленинградской области мужчина погиб от взрыва мины времен Великой Отечественной войны. Трагедия произошла около двух часов дня в понедельник, 8 ноября 2021 года, в лесу на Синявинских высотах в Кировском районе. Об этом сообщили в Росгвардии.

- В дежурную часть поступила информация о необходимости обследовать место происшествия, расположенное в лесном массиве в районе Синявинских высот, где было обнаружено тело 39-летнего местного жителя, погибшего, предварительно, в результате взрыва боеприпаса, - рассказали в ведомстве.

Рядом с телом погибшего лежало еще несколько подозрительных взрывоопасных предметов, поэтому без помощи взрывотехников достать труп было невозможно. Сначала надо было разминировать местность.

Рядом с местом гибели, взрывотехники нашли много боеприпасов / Фото: Росгвардия

Специалисты установили, что взрыв произошел в результате детонации 82-миллиметровой минометной мины времен Великой Отечественной войны. Кроме того, рядом с местом происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили еще большое количество боеприпасов: 11 минометных мин калибром 82 мм, две мины 50 мм и две мины 120 мм, один артиллерийский 152-миллиметровый снаряд и пять головных взрывателей от боеприпасов. Все предметы были эвакуированы в безопасное место для уничтожения.

Как именно у мужчины оказались мины и боеприпасы, не сообщается. Возможно он нашел их в лесу, так как во время войны на высотах проходили ожесточенные бои.

В Росгвардии напомнили, что при обнаружении боеприпасов или предметов похожих, следует отойти на безопасное расстояние, не менее 50 метров, не прикасаться к предмету, обозначить место его обнаружения и сообщить о находке по телефону 112 или 02.