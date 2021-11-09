Сатирик Семен Альтов увидел сына после страшного ДТП на трассе «Скандинавия»

Семен Альтов утверждает, что жизни сына ничего не угрожает. Фото: Олег ЗОЛОТО

Известному писателю-сатирику Семену Альтову второй день не до смеха. Днем 8 ноября его единственный сын Павел попал в страшное ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти, но чудом остался жив. Спорткар Porsche Альтова-младшего Porsche при ударе о столб разорвало на части. Сам водитель с ушибами и переломами был госпитализирован в ближайшую - Токсовскую - больницу.

Сын Семена Альтова попал в жесткое ДТП на Porsche под Санкт-Петербургом. Фото: СОЦСЕТИ

Корреспондент «Комсомолки» связался с Семеном Теодоровичем, чтобы узнать, как чувствует себя его сын и виделся ли он с ним после ДТП. По словам сатирика, жизни Павла сейчас ничего не угрожает.

- Он сейчас под наблюдением врачей, поэтому ему нельзя ни с кем общаться. Видели его только мельком, - признался «КП-Петербург» Семен Альтов. - Состояние у Паши стабильное. Все, что можно, делается. Никакая помощь не нужна. Все будет хорошо спустя какое-то время.

Ранее Альтов рассказывал, что пока нет никаких подробностей по ДТП. Очевидцы же отмечают, что, судя по всему, автомобиль был на летней резине, а трасса из-за дождливой и холодной погоды в тот день была скользкой. Сейчас по факту аварии с участием сына Семена Альтова ведется проверка. Редакция «КП-Петербург» желает скорейшего выздоровления Павлу Альтову.