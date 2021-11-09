Пожар на складе в Шушарах Санкт-Петербурга 9 ноября 2021 года: Горят 2 тысячи квадратных метров здания

Мощный пожар охватил 2 тысячи "квадратов" складского здания в Шушарах Фото: СОЦСЕТИ

Мощный пожар на складе в Шушарах Санкт-Петербурга произошел 9 ноября 2021 года. Спасатели тушат огонь уже два часа, но пламя лишь разгорается и охватывает здание все больше. По данным пресс-службы МЧС Северной столицы, площадь горения уже составляет порядка 2 тысяч квадратных метров.

- Сообщение о пожаре на пульт экстренной службы поступило в 13:40 часов. Загорелось складское строящееся здание по адресу дом 353 по Ленсоветовской дороге, - рассказали спасатели.

Дым видно с разных частей города Фото: СОЦСЕТИ

Само здание размером 100 на 200 метров, одноэтажное. Сначала огонь за считанные минуты охватил 150 "квадратов" постройки, спустя 20 минут площадь пожара достигла 500 квадратных метров, а спустя еще час горят уже 2 тысячи квадратных метров.

Что находится внутри помещения, пока что спасатели уточняют. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.

На данный момент ранг пожара повышен до номера 3. На месте работают 54 человек личного состава МЧС и 14 единиц пожарных машин.

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