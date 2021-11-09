Обязательная вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге для людей старше 60 лет: Кому надо привиться и до какого числа

Введена Обязательная вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге для людей старше 60 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 9 ноября 2021 года региональный Роспотребнадзор официально сообщил, что теперь существует обязательная вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге для людей старше 60 лет. Тем, кто еще не сделал прививку, стоит поторопиться: первую дозу вакцины нужно поставить до 15 декабря 2021 года. Вторую - до 15 января 2022 года. Это же распоряжение Смольного касается людей с хроническими заболеваниями, студентов на практике и работников многих отраслей, например, транспортной, строительной. Полный перечень есть на сайте правительства Северной столицы. Обновленное постановление, к слову, уже подписанного главным санитарным врачом города Натальей Башкетовой.

Ожидается, что к середине января будущего года, благодаря обязательной вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге для людей старше 60 лет, будет привито не менее 80% сотрудников указанных в постановлении отраслей.

КОНКРЕТНО

Кому надо привиться

- работникам предприятий промышленности, производства, перерабатывающей промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры

- сотрудникам аэропорта Пулково, организаций, работающих на его территории, даже персонал авиакомпаний

- сотрудником Большого порта и пассажирского порта города

- студентам старше 18 лет, направленных на прохождение практики вне подразделений вуза или колледжа;

- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокриной системы (сахарный диабет, ожирение);

- лицам старше 60 лет.