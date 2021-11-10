Как лечить «болезнь-невидимку»: эксперты об остеопорозе

Эксперты рассказали об особенностях диагностики и лечения остеопороза. Фото: Надежда Лисянская.

Остеопороз часто называют «болезнью-невидимкой», о ней могут не подозревать годами, пока не случится перелом. Пациенты могут жить с недугом годами и даже не подозревать о нем. Поэтому диагноз в большинстве случаев выставляется уже на поздней стадии болезни. А можно ли диагностировать это заболевание на ранней стадии? Как он себя проявляет и чем опасен? Правда ли, что из-за дефицита витамина D у всех жителей Северо-Запада есть как минимум один фактор, провоцирующий развитие остеопороза? Что такое R.E.M.S.-денситометрия и кто может пройти это обследование?

Отвечаем на важные вопросы в эфире программы «Здоровый разговор» с Ольгой Александровной Громовой, заместителем главного врача клиники «Источник», и Иваном Анатольевичем Громовым, врачом-ревматологом, кандидатом медицинских наук, ортопедом-травматологом.

Эфир начнется 10 ноября в 13:05, не пропустите!

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