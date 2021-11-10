«Уралсиб» стал финансовым партнером ХК «Трактор». Фото: freepik.com.

Банк «Уралсиб» и челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписали соглашение о сотрудничестве, по которому «Уралсиб» выступает финансовым партнером «Трактора» в сезоне 2021/2022. Подписание состоялось в рамках домашнего матча «Трактора» с клубом «Салават Юлаев», который является многолетним партнером Банка «Уралсиб».

Партнерство предусматривает широкий комплекс рекламных активностей «Уралсиба» совместно с клубом, в том числе тематические матчи – ключевое мероприятие внутри сезона с уникальной визуальной эстетикой (от предматчевых шоу до социальных сетей). Первый домашний тематический матч с хоккейным клубом «Автомобилист», посвященный фильму «Безумный Макс: дорога ярости», состоялся 22 октября. Совместная история была продолжена 30 октября, когда «Трактор» провел матч с казанским «Ак Барсом» в стиле культового фильма «Охотники за привидениями».

Банк планирует взаимодействовать с ХК «Трактор» в рамках собственного проекта «Побеждаем вместе», который «Уралсиб» реализует для профессиональных спортсменов.

«Побеждаем вместе» — комплексный проект «Уралсиба», он включает в себя широкую линейку специализированных продуктов, сервисов и финансовых решений, а также обучающих мероприятий, разработанных с учетом особенностей и потребностей клиентов – профессиональных спортсменов.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings,

«B1» Moody’sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 октября 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 250 точек продаж, 1 455 банкоматов, 378 платежных терминалов.