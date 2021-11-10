Сбер празднует день рождения — подарки получаете вы

Сбер празднует день рождения. Фото: скриншот.

Все слышали про «красный день календаря». Сбер добавляет к палитре праздников ещё и Зеленый день — день своего 180-летия. В честь торжества банк провел пресс-конференцию, на которой анонсировал много бонусов для постоянных и новых клиентов.

Например, 11 и 12 ноября упадут ставки по кредитам. Займ на срок до года можно будет взять по ставке 8,9% вместо 9,9%. А кредит на срок от года - под 10,9% вместо 11,9%.

Выгодно в Зеленый день не только занимать, но и вкладывать. Если сделать депозит с 11 по 14 ноября, его доходность составит до 7,75%.

Подарок получат и юные клиенты банка: при оформлении дебетовой или молодёжной СберКарты можно будет получить 1800 бонусов СберСпасибо. Ну а если «пластик» уже есть, самое время платить! С каждого заказа в «Самокате», «Деливири Клаб», «Ситимобил» и в других сервисах экосистемы Сбера на карту можно вернуть 18% бонусами.

Узнать больше о специальных предложениях Сбера можно на сайте «Зеленого дня».