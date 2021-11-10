Памятник Городовому торжественно открыли у полицейского главка в Петербурге

Торжественное открытие памятника прошло у полицейского главка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в День сотрудника органов внутренних дел открыли памятник Городовому. Монумент разместился возле здания ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на пересечении Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы. В торжественной церемонии открытия принял участие начальник главка генерал-лейтенант полиции Роман Плугин.

- Добрый день, дорогие друзья, товарищи генералы-офицеры, я рад вас сегодня приветствовать в этот замечательный погожий ноябрьский день, - с юмором начал свою речь Роман Плугин.

Роман Плугин поблагодарил всех, кто участвовал в установке памятника.

- Это не просто памятник, это связь времен, связь поколений. Это символ сотрудника, предназначение которого во все времена охранять и оберегать покой нашего города, - пояснил начальник главка.

Открывал памятник начальник главка генерал-лейтенант Роман Плугин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скульптуру изготовили еще в 1998 году и установили изначально на Малой Конюшенной площади к 200-летию Министерства внутренних дел России и 300-летию Санкт-Петербурга. Инициатором создания памятника был Анатолий Пониделко, возглавлявший в то время полицейский главк. Автор скульптуры – народный художник Российской Федерации Альберт Чаркин.

- Памятник представляет собой фигуру городового в полной парадной амуниции, высота монумента — 227 сантиметров, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Сама скульптура выполнена из бронзы, а постамент из серого неполированного гранита.

Памятник Городовому создали в 1998 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К зданию главка монумент было решено перенести по инициативе руководства ГУ МВД России. На торжественную церемонию приехали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Анатолий Пониделко, ветераны и Мария Чаркина - дочь автора скульптуры.

Александр Беглов поздравил всех сотрудников МВД с профессиональным праздником и поблагодарил их от имени жителей города за нелегкий труд.

Поздравить сотрудников полиции приехал губернатор Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА "КП"

Памятник Городовому символизирует защиту и безопасность горожан. Созданная Петром I служба городовых участвовали практически во всех сферах жизни города: от охраны общественного порядка в дневное и ночное время до надзора за санитарно-эпидемиологическим состоянием улиц.