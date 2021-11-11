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Общество11 ноября 2021 17:52

Главный синоптик Петербурга пообещал серьезный снег не раньше 20 ноября

Небольшие осадки в ближайшие дни могут пройти по области, но все сразу стает
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Давать прогнозы по снегу на Новый год сейчас еще рано, но декабрь должен быть "нормальным".

Давать прогнозы по снегу на Новый год сейчас еще рано, но декабрь должен быть "нормальным".

Фото: Артем КИЛЬКИН

Буранов или сильных снегопадов, как в Москве, в Петербурге не будет. По крайней мере в ближайшую неделю. Немного припорошить может Ленобласть, но почти сразу все стает. А более-менее серьезный снег придет в город не раньше 20 ноября.

- Пока без таких осадков, чуть-чуть на востоке снега пройдет. В пятницу - дождь. Потом холодная погода с антициклоном и без осадков, потом снова циклон, снова дождь. Только если в 20 числах на снег можно рассчитывать. Сейчас ничего серьезного пока не будет, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

А что касается более долгосрочный прогнозов, в том числе на новогодние праздники, то предсказывать такой долгосрочный период- сродни шарлатанству.

- Я не знаю, ну нет научных обоснований сказать это сейчас. Это какой-то популизм. Нет такого прогноза, невозможно его составить! Мы видим на пять дней, ну на 10. Но там циклон не в ту сторону пошел и все, совершенно другая погода! Как можно сейчас сказать на Новый год что-то - это просто абсурд, - возмущается синоптик.

При этом сам декабрь должен быть «нормальным», может чуть теплее обычного, но все равно с минусовыми температурами. А бесснежные аномалии зимой бывают. Да, в последние годы их стало больше, но пока общий прогноз Гидрометцентра России на обычную зиму остается в силе. А значит, снег в Петербурге будет. Вопрос только когда.

- К 30 ноября мы обновим прогноз на декабрь, тогда будет чуть понятнее, как пойдут циклоны и антициклоны, где будет холоднее или теплее. Но и он не на 100% оправдывается, - отметил Александр Колесов.

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