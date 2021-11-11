Главный синоптик Петербурга пообещал серьезный снег не раньше 20 ноября

Давать прогнозы по снегу на Новый год сейчас еще рано, но декабрь должен быть "нормальным". Фото: Артем КИЛЬКИН

Буранов или сильных снегопадов, как в Москве, в Петербурге не будет. По крайней мере в ближайшую неделю. Немного припорошить может Ленобласть, но почти сразу все стает. А более-менее серьезный снег придет в город не раньше 20 ноября.

- Пока без таких осадков, чуть-чуть на востоке снега пройдет. В пятницу - дождь. Потом холодная погода с антициклоном и без осадков, потом снова циклон, снова дождь. Только если в 20 числах на снег можно рассчитывать. Сейчас ничего серьезного пока не будет, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

А что касается более долгосрочный прогнозов, в том числе на новогодние праздники, то предсказывать такой долгосрочный период- сродни шарлатанству.

- Я не знаю, ну нет научных обоснований сказать это сейчас. Это какой-то популизм. Нет такого прогноза, невозможно его составить! Мы видим на пять дней, ну на 10. Но там циклон не в ту сторону пошел и все, совершенно другая погода! Как можно сейчас сказать на Новый год что-то - это просто абсурд, - возмущается синоптик.

При этом сам декабрь должен быть «нормальным», может чуть теплее обычного, но все равно с минусовыми температурами. А бесснежные аномалии зимой бывают. Да, в последние годы их стало больше, но пока общий прогноз Гидрометцентра России на обычную зиму остается в силе. А значит, снег в Петербурге будет. Вопрос только когда.

- К 30 ноября мы обновим прогноз на декабрь, тогда будет чуть понятнее, как пойдут циклоны и антициклоны, где будет холоднее или теплее. Но и он не на 100% оправдывается, - отметил Александр Колесов.

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