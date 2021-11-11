Рост на 6 тысяч процентов в течение 600 лет: Налог на имущество поднимут в Кудрово и Мурино

В Ленобласти пересчитали кадастровую стоимость недвижимости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Кудрово и Мурино поднимут налог на имущество. Причем, серьезно: местами он вырастет сразу в десятки раз. «Все справедливо, - говорят власти. – Хватит жить в городах, а платить как за деревни».

КВАРТИРА ЗА 49 000 РУБЛЕЙ

Откуда такие цифры? Все дело в переоценке кадастровой стоимости недвижимости, которая ведется в Ленинградской области с 1 января 2021 года. Занимается ей свежесозданное «аналитическое подразделение» регионального правительства – государственное бюджетное учреждение «ЛенКадОценка». Специалисты уже изучили и «пересчитали» 2 024 665 объектов, все – здания, сооружения, жилые помещения и машино-места. До земельных участков дело дойдет чуть позже.

Почему это важно? Потому, что от кадастровой стоимости напрямую зависит налог на имущество. А предыдущий пересчет, как рассказали «КП-Петербург» непосредственно в «ЛенКадОценке», проводился в регионе больше десяти лет назад – когда, к примеру, Кудрово еще было деревней на 137 официально зарегистрированных жителей, а на большей части Мурино, ныне густо усаженного новостройками, еще колосились заброшенные колхозные поля. Получался парадокс: все последние годы мурицы и кудровчане жили в городах (и не в простых, а в одних из самых быстро растущих и развивающихся), а налог платили минимальный, как за условные деревенские домики. Например, кадастровая стоимость нормальной студии площадью 25-28 квадратных метров в районе метро «Девяткино» сейчас может составлять от 49 000 до 59 000 рублей – при рыночной стоимости в 4 000 000 – 5 000 000. Соответственно, налог на имущество, (кадастровая стоимость минус федеральный налоговый вычет и взять от получившегося числа 0,1 %), составляет буквально копейки – местами он не дотягивает и до 50 рублей.

На протяжении восьми лет кудровчане и муринцы платили за жилье минимальный налог, оставшийся еще с "деревенских" времен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но, как бы то ни было, теперь безмятежное существование с копеечными налогами закончилось.

- При переоценке недвижимости учитывалось очень много факторов – экономических, социальных, экологических и так далее, - объяснили «КП-Петербург» в самой «ЛенКадОценке». – Это и год постройки зданий, и наличие социальной инфраструктуры поблизости, и доступность транспортных магистралей – все, вплоть до материала, из которого сделаны стены. Главная задача – устранить дисбаланс, привести кадастровую стоимость к реальным показателям и обеспечить адекватное пополнение бюджета.

ПЛАТИТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Итогом всей этой работы стал монструозный отчет на 300 страниц с диаграммами, таблицами и графиками. С разрешения «ЛенКадОценки» мы покопались в нем и вот что выяснили:

Каждый крупный город в Ленобласти условно поделили на три «ценовые зоны»: зеленую, желтую и красную, «дешевую», «подороже» и «дорогую» соответственно. От того, в какой зоне находится жилой дом, зависит стоимость квадратного метра в квартирах.

Что касается Кудрово, то самые дорогие квартиры расположились в районе «Меги Дыбенко», начиная от южной границы района и примерно до улицы Новой: от 129 000 до 138 000 рублей за квадратный метр – таков диапазон предложений на рынке. «Средний» ценовой пояс – центр и северо-запад с кусочком парка Оккервиль, от 120 000 до 129 000 рублей за квадратный метр. И «дешевый» - северо-восток, от 108 000 до 120 000 рублей.

А теперь вооружаемся калькулятором и прикидываем. Берем квартиру площадью 40 квадратных метров в «красном» ценовом поясе. Ее кадастровая стоимость – примерно 1 000 000 рублей. Налог по ставке 0,1 % получается примерно 511 рублей в год. Мелочь – если экономить на утреннем кофе, нужная сумма наберется всего за пару недель.

А вот по новым расчетам кадастровая стоимость такой квартиры получается уже не 1 000 000, а как минимум чуть больше 5 000 000 рублей. А налог – не 511, а 2 612 рублей. Разница – больше чем в пять раз.

В налоговой службе призывают не паниковать - повышение ограничено 10 % в год. То есть, соазу и в один момент налоги не подскочат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОРОГОЕ МОЕ МУРИНО

Едем дальше и приезжаем в Мурино. Тут ситуация еще тяжелее. Поскольку Мурино – это, по сути, один большой район перспективной застройки, почти все оно, за исключением маленького кусочка на юго-востоке, попало даже не в «красный», а в «темно-красный» ценовой пояс. Все квартиры в домах, находящихся западнее и северо-западнее метро «Девяткино», оценили в 123 000 – 142 000 рублей за квадратный метр. В домах восточнее и севернее «Девяткино», а также в южной части вдоль берега Охты – в 96 000 – 123 000 рублей за квадратный метр.

Повторяем эксперимент. Берем реальную квартиру на проспекте Авиаторов Балтики, дом 7. Площадь – 46 квадратных метров. Кадастровая стоимость, согласно Росреестру – 96 000 рублей. Налог – 55 (!) рублей в год. Это все – по старым правилам. По новым же кадастровая стоимость такой квартиры, если брать максимальные цифры, будет уже 6 532 000 рублей. Налог – 3 746 рублей. Разница – в 68 раз.

Конечно, пересчет, как мы уже говорили, коснется всей Ленобласти, а не только Кудрово и Мурино. Но в других городах, не так бурно разросшихся за последние годы, и налог поднимется не так драматично. Отъедем на 20 километров от Мурино и посмотрим на поселок Сертолово во все том же Всеволожском районе. Для чистоты эксперимента возьмем тот же «красный» ценовой пояс и квартиру примерно такого же метража – 34 квадратных метра. Кадастровая стоимость по старым данным – порядка 1500 000 рублей, налог – 633. По новым – 3 128 000 и 1 309 рублей соответственно. Разница – в два раза. Тоже заметно, но не критично.

За десять лет Кудрово и Мурино застроили многоэтажками, протянули внутри дороги, открыли школы, детские сады, магазины и рестораны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОВЫШЕНИЕ ДЛИНОЙ В 600 ЛЕТ

Одним словом, от переоценки кадастровой стоимости объектов недвижимости жителям Ленобласти никуда не деться. И радуют в этой ситуации ровно две вещи. Во-первых, действовать новые «тарифы» будут при начислении налога на имущество за 2022 год – то есть, платить по ним надо будет только в 2023.

- Во-вторых, при исчислении налога на имущество физических лиц применяется специальный коэффициент, - объясняет Елена Лукьянова, начальник отдела налогообложения имущества и камерального контроля Управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской области. – Он ограничивает рост суммы налога не более чем на 10 % от суммы, исчисленной за предыдущий год.

Другими словами, сразу, в один момент, налог не поднимется. Он будет повышаться каждый год на 10 %, пока не доберется до нужной величины. И с этим, к слову, связана еще одна коллизия. Вернемся к квартире в Мурино на проспекте Авиаторов Балтики, 7. Новый налог (3 746 рублей) больше старого (55 рублей) на 6 710 %. Получается, если следовать формальной логике, «добирать» его несчастный домовладелец будет… в течение 671 года! Каждый год – по пять рублей с небольшим. Это, конечно, крайний случай, но таких примеров что в Мурино, что в Кудрово – полным-полно, как мы уже выяснили.

Зачем все это нужно? Ну, в самой налоговой говорят – дело в основе всей кампании по пересчету кадастровой стоимости лежит, конечно, благое. Во-первых, из-за расхождений в кадастровой и рыночной стоимости область на протяжении восьми лет – как раз с момента последней оценки – недополучала миллионы в бюджет. А во-вторых – когда люди живут в двух соседних городах (как пример – Кудрово и Всеволожск), в примерно равных домах и квартирах, но у одного налог исчисляется десятками рублей, а у другого – сотнями, это как-то… несправедливо.

- Последняя оценка у нас проводилась в 2013 году, когда мы только переходили на кадастровый учет объектов недвижимости, - констатирует Елена Лукьянова, - Поэтому на сегодняшний день проведение переоценки объектов недвижимости – это экономически обоснованная необходимость.

Вслед за пересчетом кадастровой стоимости недвижимости начнется пересчет кадастровой стоимости земельных участков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отдельно отметим, что переоценка кадастровой стоимости недвижимости – лишь первый этап. На очереди – переоценка кадастровой стоимости земельных участков. И там, мы уверены, тоже будет много интересного.