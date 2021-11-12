Школу на Васильевском острове три дня подряд эвакуировали из-за угроз о взрыве и расстрелах

Неизвестные три дня подряд терроризируют школу в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге школу №27 на набережной Лейтенанта Шмидта три дня подряд терроризируют угрозами. Начиная с 9 ноября 2021 года в ФСБ поступают сообщения о том, что в учебном заведении заложены взрывные устройства, а также пугают массовыми расстрелами. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В письмах с угрозами говорится следующее: "В школе заложены бомбы. Также мои люди устроят в вашей школе новый Колумбайн. Советую отпустить детей по домам, иначе взрывная волна разнесет в округе 500 метров", - сообщил источник.

Каждый раз письма приходят с разных адресов. В последнем сообщении неизвестные оставили банковский счет с требование перевести деньги. Однако сумма не указана.

Родители учеников находятся в большом волнении за замешательстве.

- Детей три дня подряд эвакуировали из-за сообщений о бомбе и предупреждений, что кто-то откроет стрельбу. Родители напуганы и даже на уроки сегодня не все детей отпустили, - рассказал "КП-Петербург" мать одной из учениц.

Администрация школы пытается справиться с паникой среди родителей и детей. Каждый раз после угроз школу обследует полиция и кинологи с собаками. В само учебное заведение можно попасть только по пропуску.

- Для педагогов проведены дополнительные инструктажи в связи с событиями последних дней. Полиция и сотрудники школы - мы все свои силы направляем на безопасность школы, - обратилась администрация к родителям учеников.

Добавим, что все три дня специалисты обследовали школу, но ни разу опасных предметов обнаружено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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