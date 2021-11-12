Лунное затмение можно будет увидеть в Петербурге 19 ноября 2021 года

В Петербурге и Ленобласти будет лунное затмение 19 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 19 ноября 2021 года можно будет увидеть затмение Луны. В этот день произойдет почти полное лунное затмение, видимое на востоке страны. Однако в Северной столице его будет видно плохо, тем не менее, если выехать на восток Ленинградской области, то можно будет захватить это небесное явление.

- 19 ноября произойдет частное затмение Луны с максимальной фазой 0,97 в 12:04 часов. Луна пройдет через южную часть земной тени. Теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 часов до 13:48 часов), а в момент максимальной фазы, в 12:04 часов, будет выглядеть практически как полное (0,97) с ярко освещенным южным краем Луны, - сообщает московский планетарий.

Затмение будет видно на востоке города и области / Фото: timeanddate.com

Как раз теневые фазы с 7:17 до 10:48 часов можно будет наблюдать в Петербурге. Согласно карте, увидеть лунное затмение можно будет в Зеленогорске, Сестрорецке, Сертолово, Парголово, в Петергофе, Ломоносове, Сосновом Бору. А вот в основной части города затмение видно не будет.

Напомним, что вечером 11 ноября в Петербурге заметили падающий с неба яркий неопознанный объект. Со слов астронома, это был болид.

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