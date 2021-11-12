Пожилые жители Петербурге становятся «цифровыми». Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Эксперты МегаФона составили портрет цифрового абонента пожилого возраста (60+). Оказалось, что все больше людей старшего поколения переходит с кнопочных телефонов на современные смартфоны, а за последние два года объем потребляемого ими интернет-трафика вырос почти втрое.

Изучив обезличенные данные BigData, специалисты МегаФона пришли к выводу, что большая часть пенсионеров региона активно использует современные сенсорные смартфоны. За последние два года доля пользователей в возрасте 60+, перешедших на современные гаджеты, выросла на 10% и теперь 66% пожилых людей в Петербурге и Лннинградской области предпочитают смартфоны кнопочным телефонам. А самыми популярными моделями среди них стали Samsung А10, Samsung А51, Apple iPhone 7.

«Наши абоненты пенсионного возраста оценили удобство смартфонов и стали активно осваивать современные технологии, например, для того, чтобы дистанционно подать заявление в Пенсионный фонд или заказать доставку продуктов и лекарств на дом. В результате количество пользователей кнопочных телефонов пенсионного возраста в нашем регионе снизилось примерно на 15%. И эта тенденция будет только нарастать», – прокомментировал директор отделения МегаФон в Петербурге и ЛО Владимир Бакалов.

Вместе с тем почти в три раза выросло потребление интернет-трафика среди возрастной аудитории. До пандемии каждый житель Петербурга старше 60 лет скачивал в среднем по 2 ГБ Мб в месяц, что сопоставимо с прослушиванием 300 песен. К октябрю 2021 года этот показатель увеличился до 5,5 Гб, использовав которые, можно, например, посмотреть фильм «Весна на заречной улице» в отличном качестве несколько раз. 83% трафика пришлось на 4G. Самые активные «качающие» 4G-пользователи среди пожилых абонентов зафиксированы в Всеволжском, Выборгском и Гатчинском районах.

Осваивают пенсионеры и бесконтактные платежи через смартфоны (NFC). За два года число таких операций в Петербурге и Ленинградской области среди абонентов оператора старше 60 лет выросло в полтора раза. На сегодня доля пользователей, оплачивающих покупки при помощи гаджетов составила более 30% от общего числа клиентов МегаФона в данной возрастной группе.

При этом ожидаемо, что больше всего бабушки и дедушки региона беспокоятся о своих внуках, поэтому одной из самых востребованных услуг у них стал: «Родительский контроль», позволяющий получить информацию о местонахождении младших родственников. За два года пожилые абоненты оператора стали подключать эти сервисы в 2 раза чаще

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.