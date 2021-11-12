Иммерсивное шоу «Вернувшиеся» покидает Петербург

За 4 года существования проекта 120 актеров сыграли более 550 шоу для 115 000 зрителей из 30 стран мира.

Репертуарный иммерсивный театр «Особняк на Дворцовой набережной, 20» закрывается. Старинное здание перешло к новым владельцам, истекающий в конце года договор аренды не будет продлен. Заключительные показы легендарных иммерсивных постановок «Вернувшиеся», «Письма», «Превращение» пройдут в дни новогодних каникул.

- Мы вынуждены объявить об окончании нашей работы в Петербурге, - заявил Александр Полухин, генеральный директор. - Особняк на Дворцовой наб. 20 сменил хозяина. В планах грандиозная модернизация и приспособление старинного здания к современному использованию, где, к сожалению, пока не нашлось места для иммерсива. Искать другую площадку, заново выстраивать все театральное пространство и проходить весь этот путь с нуля мы не будем. Это непростое, но окончательное решение.

«Особняк на Дворцовой набережной, 20» – уникальный в своем роде репертуарный театр, который открыл для широкого петербургского зрителя формат иммерсивного шоу. В завершении своей четырехлетней истории в Петербурге театр подготовил серию уникальных показов:

18 и 25 ноября 2021 года в Катя IOWA исполнит роль Ангела в первом в мире иммерсивном танцевальном шоу «Превращение», вдохновленном произведением литературного классика Франца Кафки. 21 ноября впервые в этой же постановке выступит продюсер шоу Мигель. Он и режиссер Ксения Михеева станут проводниками для зрителей, осветят путь, отведут в самые потаенные и интересные закоулки старинного дома, поделятся своим видением и ощущением.

В декабре и январе зрителей ожидает серия финальных показов, а также возможность запечатлеть в памяти уникальные декорации – для поклонников шоу будут доступны иммерсивные экскурсии по Особняку с возможностью сделать фото- и видеосъемку, что строжайше запрещено во время самих шоу.

- Создание иммерсивного репертуарного театра в Петербурге было моей мечтой, и я безмерно рад, что она осуществилась, - признался Мигель, продюсер и режиссер. - Эти 4 года для нас – целая эпоха, которая навсегда останется в наших сердцах, и я уверен, в сердцах 115 000 зрителей, которые побывали на наших шоу. Эпоха подходит к концу. Что я чувствую? Грусть? Да, безусловно. Но мы сделали многое: привнесли само понятие «иммерсивность» в этот город и сделали этот жанр безумно популярным, дали возможность зрителю быть не просто наблюдателем, но полноценным участником процесса. Сейчас у вас есть счастливая возможность впервые или еще раз пережить эти эмоции и попрощаться с Особняком и его обитателями».

Напомним, что особняк на Дворцовой набережной, 20 открылся 9 ноября 2017 года, в этот день состоялся показ знаменитого шоу «Безликие». На 1800 кв.м. сценического пространства за 4 года существования проекта 120 актеров сыграли более 550 шоу для 115 000 зрителей из 30 стран мира. Среди них такие звезды, как Кристина Асмус, Кирилл Нагиев, Валерия Шкирандо, Алексей Карпенко, Катя IOWA, Александр Шульгин и другие. Для проведения каждого показа кроме актеров требуется более 50 человек технического и творческого персонала, которые готовят площадку к началу шоу около 5 часов.